Hiện mẫu xe côn tay Satria F150 FI của Suzuki trong tháng 12/2025 vẫn bán ra thị trường với duy nhất phiên bản đặc biệt. Trong đó có 3 tùy chọn màu sắc như: Trắng đen, đen và xám đen đi kèm.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 12 này không có sự thay đổi mới nào so với tháng 11/2025, cụ thể: Phiên bản đặc biệt vẫn đang bán ở mức 53.490.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Suzuki Satria F150 FI chính là cái tên quen thuộc đối với những ai đam mê xe côn tay thể thao tại Việt Nam. Thuộc dòng hyper underbone, xe nổi bật với thiết kế góc cạnh, khí động học và đậm chất đường đua, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách mạnh mẽ và cá tính.

Satria F150 FI được hãng trang bị khối động cơ DOHC 150cc, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà ở dải tua cao. Với hiệu suất mạnh mẽ, kiểu dáng thể thao đặc trưng cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến, đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những tay lái trẻ đang muốn tìm kiếm một chiếc xe côn tay “chất” cả về cả hình thức lẫn hiệu năng.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Satria F150 FI tại các đại lý trong tháng 12 này vẫn ổn định. Giá thực tế đang bán thấp hơn mức giá đề xuất 590.000 đồng.

Bảng giá xe máy Satria F150 FI mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Suzuki và khu vực bán xe.