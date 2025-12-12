  • Zalo

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe tay ga SH trong tháng 12 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc.

So với tháng 11, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 12/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể:

- Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang bán trong khoảng từ 76.473.818 - 85.506.545 đồng.

- Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được bán trong khoảng từ 95.090.000 - 104.290.000 đồng.

- Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn được bán trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Honda SH 125i phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda SH là dòng xe tay ga cao cấp biểu tượng của Honda, nổi bật với thiết kế sang trọng, mạnh mẽ và mang đậm chất châu Âu. Xe sở hữu dáng vóc bệ vệ, các đường nét sắc sảo, hệ thống đèn LED hiện đại cùng diện mạo thanh lịch nhưng đầy uy lực. Đây là lựa chọn quen thuộc của những người muốn một mẫu xe thể hiện đẳng cấp, thời trang và sự tinh tế trong phong cách cá nhân.

Về vận hành, Honda SH trang bị động cơ eSP+ mạnh mẽ, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hệ thống phanh ABS giúp tăng độ an toàn. Khung sườn chắc chắn, yên cao và tư thế ngồi thoải mái mang đến trải nghiệm lái tự tin trong phố lẫn đường dài. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, công nghệ và giá trị thương hiệu, Honda SH luôn giữ vị thế “ông vua xe ga” trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Giá xe máy SH tại các đại lý trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.710.000 - 10.293.455 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe SH 125i phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
SH125i phiên bản tiêu chuẩnĐen76.473.81883.700.0007.225.182
Đỏ76.473.81883.700.0007.225.182
Trắng76.473.81883.700.0007.225.182
SH125i phiên bản cao cấpTrắng đen83.837.45590.800.0006.962.545
SH125i phiên bản đặc biệtXám đen85.015.63792.900.0007.884.363
SH125i phiên bản thể thaoXanh đen đỏ85.506.54595.800.00010.293.455
Xám đen đỏ85.506.54595.800.00010.293.455
SH160i phiên bản tiêu chuẩnĐen95.090.000103.200.0008.110.000
Trắng95.090.000103.200.0008.110.000
SH160i phiên bản cao cấpTrắng đen102.590.000111.300.0008.710.000
Đỏ đen102.590.000111.300.0008.710.000
SH160i phiên bản đặc biệtXám đen103.790.000112.300.0008.510.000
SH160i phiên bản thể thaoXám đen đỏ104.290.000113.500.0009.210.000
Xanh đen đỏ104.290.000113.500.0009.210.000
SH350i phiên bản cao cấpTrắng đen151.190.000152.900.0001.710.000
SH350i phiên bản đặc biệtXám đen152.190.000156.000.0003.810.000
SH350i phiên bản thể thaoXám đen152.690.000156.500.0003.810.000
Xanh đen152.690.000156.500.0003.810.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.

