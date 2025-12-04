Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 12/2025

Hiện xe số Jupiter của Yamaha trong tháng 12/2025 vẫn bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, trong đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc đi kèm.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 12 không có sự thay đổi nào so với tháng 11/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp đang bán với giá 28.178.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới đang được bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới đang được bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 vẫn bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Jupiter được đông đảo người dùng lựa chọn nhờ thiết kế tối giản, gọn gàng. Xe sở hữu khối động cơ 115cc mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, mang lại trải nghiệm di chuyển dễ dàng trong đô thị cũng như trên những hành trình dài.

Bên cạnh hiệu năng vận hành, Jupiter còn có độ bền cao, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp, giúp xe trở thành lựa chọn kinh tế và tin cậy cho học sinh, sinh viên, người lao động và cả những ai cần một phương tiện di chuyển ổn định. Với những ưu điểm này, Yamaha Jupiter tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Jupiter trong tháng 12/2025 không có sự biến động nào. So với giá niêm yết, giá bán thực tế cao hơn khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Jupiter tiêu chuẩn màu mới 2025.

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn tiêu chuẩn Xanh xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Đỏ đen 27.687.000 28.000.000 313.000 Đen xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Jupiter Finn cao cấp Bạc 28.178.000 28.500.000 322.000 Xanh 28.178.000 28.500.000 322.000 Xám 28.178.000 28.500.000 322.000 Vàng 28.178.000 28.500.000 322.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới Xanh xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đỏ 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đen xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025 Xanh xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Đen xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Trắng xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Jupiter Finn cao cấp màu mới Xám trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xanh 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xám 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Jupiter Finn cao cấp mới 2025 Đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xám đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Đỏ đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xanh đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí biển số xe. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.