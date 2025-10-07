Theo ghi nhận, xe số Blade 110 trong tháng 10/2025 vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm với 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen xanh, đen đỏ và đen.

So với tháng 9/2025, giá niêm yết xe Honda Blade 110 trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang có giá bán 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn đang có giá bán 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao vẫn đang có giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Là một trong những mẫu xe số phổ thông được ưa chuộng tại Việt Nam, Honda Blade 110 ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, năng động cùng khả năng vận hành ổn định, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Xe sở hữu động cơ 110cc bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, một trong những tiêu chí hàng đầu của người tiêu dùng trong phân khúc xe phổ thông.

Không chỉ mang lại hiệu quả sử dụng cao trong đô thị và nông thôn, Blade 110 còn có chi phí bảo dưỡng thấp và phụ tùng dễ thay thế, trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho học sinh, sinh viên, người lao động và cả những ai cần một phương tiện di chuyển hàng ngày ổn định, kinh tế.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Blade 110 trong tháng 10/2025 không có sự biến động nào. Giá thực tế hiện cao hơn khoảng 3.529.091 - 3.656.363 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Blade 110 bản thể thao.

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Đen xanh 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao Đen xanh 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen đỏ 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen 21.943.637 25.600.000 3.656.363

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.