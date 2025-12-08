  • Zalo

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

So với tháng 11, giá niêm yết của các dòng xe Piaggio trong tháng 12/2025 không có sự thay đổi mới nào, cụ thể:

- Dòng xe Liberty: Phiên bản Liberty 125 S vẫn đang có giá 57,9 triệu đồng, phiên bản Liberty 125 vẫn đang có giá 57,5 triệu đồng và phiên bản Liberty 125 Z vẫn đang có giá 59,3 triệu đồng.

- Dòng xe Medley: Phiên bản 125 S đang bán với giá 80 triệu đồng và phiên bản 150 S đang bán với giá 96,8 triệu đồng.

- Tương tự, dòng xe Beverly và MP3 cũng được hãng duy trì với giá bán lần lượt là 235 triệu đồng và 340 triệu đồng.

Piaggio Beverly 400 S. (Ảnh: Piaggio)

Giá xe máy Piaggio tại các đại lý trong tháng 12 này vẫn ổn định. Hiện giá bán thực tế cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe so với giá niêm yết của hãng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Piaggio Liberty phiên bản 125 Z.

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Piaggio mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
LibertyLiberty 125 S57,9580,1
Liberty 125 57,557,50
Liberty 125 Z59,359,50,2
MedleyMedley 125 S80800
Medley 150 S96,896,80
BeverlyBeverly 400 S2352350
MP3MP3 400 Sport3403400

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.

Văn Hải(Tổng hợp)
