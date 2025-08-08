  • Zalo

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 8, xe côn tay Exciter của Yamaha vẫn bán ra thị trường 2 mẫu: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 được bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA đang được bán trong khoảng 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 150 phiên bản giới hạn màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Exciter là một trong những mẫu xe côn tay có doanh số ấn tượng nhất của hãng Yamaha. Xe sở hữu thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo tạo nên cá tính riêng. Không chỉ vậy, xe Yamaha Exciter còn có động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình giúp người dùng trải nghiệm lái xe đầy thoải mái và thú vị.

Theo ghi nhận, giá xe máy Exciter tại các đại lý trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 1,2 - 3 triệu đồng đối với mẫu xe Exciter 155 VVA và giảm 200.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 150. Mức giá bán thực tế với mức giá niêm yết của hãng hiện không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
155 VVA tiêu chuẩn Đen xám48480
Đỏ xám48480
Vàng xám48480
155 VVA tiêu chuẩn màu mớiĐen xám48,248,20
Đỏ đen xám48,248,20
Vàng đen xám48,248,20
155 VVA cao cấp Đen nâu51510
Đỏ51510
Xanh51510
155 VVA cao cấp màu mớiĐỏ đen xám51,251,20
Đen nâu51,251,20
Xanh xám vàng đen51,251,20
155 VVA cao cấp ABS mới Đen54540
Xanh54540
Xám xanh54540
Trắng đen54540
155 VVA giới hạn ABS GPXanh GP55550
155 VVA giới hạn ABS GP màu mớiXanh đen55,255,20
155 VVA giới hạn ABS Monster màu mớiĐen xanh55,255,20
155 VVA giới hạn ABS màu mớiBạc xanh54,254,20
Cam đen54,254,20
Trắng đen54,254,20
Đen54,254,20
150 giới hạn màu mớiTrắng đen45,845,80
Xám đen45,845,80
Xám ánh xanh đen45,845,80
Xanh đen45,845,80

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

