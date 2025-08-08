Trong tháng 8, xe côn tay Exciter của Yamaha vẫn bán ra thị trường 2 mẫu: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 được bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA đang được bán trong khoảng 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 150 phiên bản giới hạn màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Exciter là một trong những mẫu xe côn tay có doanh số ấn tượng nhất của hãng Yamaha. Xe sở hữu thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo tạo nên cá tính riêng. Không chỉ vậy, xe Yamaha Exciter còn có động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình giúp người dùng trải nghiệm lái xe đầy thoải mái và thú vị.

Theo ghi nhận, giá xe máy Exciter tại các đại lý trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 1,2 - 3 triệu đồng đối với mẫu xe Exciter 155 VVA và giảm 200.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 150. Mức giá bán thực tế với mức giá niêm yết của hãng hiện không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch 155 VVA tiêu chuẩn Đen xám 48 48 0 Đỏ xám 48 48 0 Vàng xám 48 48 0 155 VVA tiêu chuẩn màu mới Đen xám 48,2 48,2 0 Đỏ đen xám 48,2 48,2 0 Vàng đen xám 48,2 48,2 0 155 VVA cao cấp Đen nâu 51 51 0 Đỏ 51 51 0 Xanh 51 51 0 155 VVA cao cấp màu mới Đỏ đen xám 51,2 51,2 0 Đen nâu 51,2 51,2 0 Xanh xám vàng đen 51,2 51,2 0 155 VVA cao cấp ABS mới Đen 54 54 0 Xanh 54 54 0 Xám xanh 54 54 0 Trắng đen 54 54 0 155 VVA giới hạn ABS GP Xanh GP 55 55 0 155 VVA giới hạn ABS GP màu mới Xanh đen 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS Monster màu mới Đen xanh 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS màu mới Bạc xanh 54,2 54,2 0 Cam đen 54,2 54,2 0 Trắng đen 54,2 54,2 0 Đen 54,2 54,2 0 150 giới hạn màu mới Trắng đen 45,8 45,8 0 Xám đen 45,8 45,8 0 Xám ánh xanh đen 45,8 45,8 0 Xanh đen 45,8 45,8 0

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.