Theo ghi nhận, xe côn tay Exciter trong tháng 12/2025 vẫn bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA. Trong đó, sẽ có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau đi kèm với các mẫu xe.

So với tháng trước, mức giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 đang bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA đang có giá bán trong khoảng từ 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Exciter là mẫu xe côn tay underbone mang tính biểu tượng của Yamaha, nổi bật với phong cách thể thao, mạnh mẽ và luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới. Xe sở hữu ngoại hình sắc cạnh, dáng ngồi thể thao và hệ thống đèn LED hiện đại, tạo nên một diện mạo trẻ trung nhưng đầy khí chất “street sport”.

Về vận hành, Yamaha Exciter được trang bị khối động cơ mạnh mẽ trong phân khúc, cho khả năng tăng tốc nhanh và phản ứng ga nhạy. Khung sườn cứng cáp, hệ thống phanh và giảm xóc thể thao giúp xe ổn định khi ôm cua hay di chuyển tốc độ cao. Nhờ sự hòa trộn giữa sức mạnh, độ bền và phong cách cá tính, Yamaha Exciter luôn giữ vị thế “ông vua underbone” trong lòng người dùng yêu thích cảm giác lái thể thao.

Hiện giá xe máy Exciter tại các đại lý trong tháng 12/2025 nhìn chung vẫn ổn định. Giá bán thực tế cùng với giá đề xuất của hãng đang không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch 155 VVA tiêu chuẩn Đen xám 48 48 0 Đỏ xám 48 48 0 Vàng xám 48 48 0 155 VVA tiêu chuẩn màu mới Đen xám 48,2 48,2 0 Đỏ đen xám 48,2 48,2 0 Vàng đen xám 48,2 48,2 0 155 VVA cao cấp Đen nâu 51 51 0 Đỏ 51 51 0 Xanh 51 51 0 155 VVA cao cấp màu mới Đỏ đen xám 51,2 51,2 0 Đen nâu 51,2 51,2 0 Xanh xám vàng đen 51,2 51,2 0 155 VVA cao cấp ABS mới Đen 54 54 0 Xanh 54 54 0 Xám xanh 54 54 0 Trắng đen 54 54 0 155 VVA giới hạn ABS GP Xanh GP 55 55 0 155 VVA giới hạn ABS GP màu mới Xanh đen 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS Monster màu mới Đen xanh 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS màu mới Bạc xanh 54,2 54,2 0 Cam đen 54,2 54,2 0 Trắng đen 54,2 54,2 0 Đen 54,2 54,2 0 150 giới hạn màu mới Trắng đen 45,8 45,8 0 Xám đen 45,8 45,8 0 Xám xánh xanh đen 45,8 45,8 0 Xanh đen 45,8 45,8 0

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.