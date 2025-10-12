Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 10/2025

Xe tay ga Janus của Yamaha trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hoàn toàn mới, đặc biệt, giới hạn, đặc biệt hoàn toàn mới và giới hạn hoàn toàn mới.

So với tháng 9, giá niêm yết xe Yamaha Janus trong tháng 10/2025 vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 28.669.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang bán ở mức 32.400.000 đồng và phiên bản giới hạn đang bán ở mức 32.891.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 29.151.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 33.176.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)

Janus là cái tên mới trong dòng sản phẩm xe ga của Yamaha, hướng đến nhóm khách hàng nữ trẻ, năng động nên sở hữu lối thiết kế sắc nét thời thượng với thân xe vuốt gọn, cá tính. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng hữu ích như chìa khóa smartkey, cốp chứa đồ có dung tích đến 14 lít, hệ thống Start & Stop System sẽ tự động ngắt xe khi dừng lại và tái khởi động khi tăng ga giúp bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm nhiên liệu xe…

Không dừng lại ở những tiện ích, Yamaha Janus còn được trang bị khối động cơ Blue Core, là thế hệ động cơ hiện đại với nhiều chức năng như tiết kiệm xăng, lướt đi nhẹ nhàng, hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ 1,87L/100km, đưa Janus lọt vào top những xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam.

Hiện giá xe máy Janus tại các đại lý trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế thấp hơn khoảng 382.000 - 2.600.000 đồng so với giá niêm yết của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Janus bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng xám 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đỏ đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đỏ đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Trắng xám 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Phiên bản giới hạn Xanh đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Xám đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Đen hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Trắng hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Phiên bản tiêu chuẩn mới Đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Trắng đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Đỏ bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Phiên bản đặc biệt mới Đỏ bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Đen xám nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Xanh nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Trắng bạc bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Phiên bản giới hạn mới Xanh xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Đen vàng nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Bạc nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí ra biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.