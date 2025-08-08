Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 8/2025

Isuzu là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và uy tín của Nhật Bản, chuyên sản xuất xe tải, xe bán tải và xe thương mại. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, Isuzu luôn kiên định với sứ mệnh tạo ra những phương tiện vận tải mạnh mẽ, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Isuzu mu-X 2025 là phiên bản SUV 7 chỗ hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Nhật Bản, nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cải tiến và khả năng vận hành bền bỉ. Xe sở hữu thiết kế cơ bắp và hiện đại hơn so với thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc nét và các đường gân dập nổi mạnh mẽ chạy dọc thân xe, mang đến vẻ ngoài cứng cáp và thu hút.

Isuzu mu-X 2025 là phiên bản SUV 7 chỗ hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Nhật Bản. (Ảnh: AutoPro)

Bên trong, mu-X 2025 có không gian 3 hàng ghế thoải mái, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm đông người. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng lớn, điều hòa tự động, cổng USB cho từng hàng ghế và nhiều hộc chứa đồ tiện dụng – mang lại trải nghiệm dễ chịu cho mọi hành trình.

Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 8/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - TYPE Z 1.9L 4X4 AT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - HI-LANDER 1.9L 4X2 AT Giá từ 783 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 670 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 650 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - UTZ 800 1.9L 4X4 MT Giá từ 656 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PREMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 269 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 169 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 016 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - SPORT 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 145 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 928 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - REMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 350 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 320 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 1 tỷ 240 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN -PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 860 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 880 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.