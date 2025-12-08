Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 12/2025

Suzuki là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những dòng xe nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp nhiều nhu cầu từ đô thị đến off-road. Hãng luôn theo đuổi triết lý thực dụng, tập trung vào độ tin cậy, chi phí vận hành thấp và khả năng hoạt động linh hoạt trong mọi điều kiện.

Đặc biệt, Suzuki Jimny – 1 Tone là mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách vuông vức đầy cá tính, được thiết kế theo tinh thần off-road thuần chất. Ngoại hình đơn sắc giúp chiếc xe nổi bật với vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn gọn gàng và thực dụng. Dù kích thước nhỏ, Jimny vẫn tạo dấu ấn nhờ sự khác biệt rõ rệt so với các dòng SUV đô thị phổ thông.

Suzuki Jimny – 1 Tone là mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách vuông vức đầy cá tính. (Ảnh: Suzuki Việt Nhật Biên Hòa)

Bên trong cabin, Suzuki Jimny – 1 Tone giữ triết lý đơn giản, bền bỉ và tập trung vào trải nghiệm người lái. Các nút bấm cơ học, bố cục vuông vức và vật liệu cứng cáp giúp xe dễ sử dụng trong mọi điều kiện. Dù không quá sang trọng, nội thất lại mang đến cảm giác chắc chắn và đáng tin cậy.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE DU LỊCH ALL-NEW FRONX GL 520 triệu ALL-NEW FRONX GLX 599 triệu ALL-NEW FRONX GLX PLUS 649 triệu XL7 HYBRID 1-TONE 599 triệu 900 ngàn XL7 HYBRID 2-TONE 607 triệu 900 ngàn JIMNY 1-TONE 789 triệu JIMNY 2-TONE 799 triệu SWIFT 1-TONE 569 triệu SWIFT 2-TONE 577 triệu XE THƯƠNG MẠI SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) 318 triệu 600 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) 324 triệu 378 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT 342 triệu 812 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN 347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.