Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 10/2025

Suzuki là thương hiệu ô tô và xe máy nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Suzuki đang từng bước tạo dựng được uy tín toàn cầu nhờ những sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả phải chăng.

Đặc biệt, Suzuki Fronx 2025 là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ mới nhất được hãng xe Nhật Bản giới thiệu với thiết kế trẻ trung, hiện đại và đậm chất thể thao. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn kết hợp cùng cụm đèn LED sắc sảo, mang đến diện mạo cá tính. Phần đuôi được tạo hình mạnh mẽ với cụm đèn hậu nối liền tạo cảm giác liền mạch và rộng rãi.

Suzuki Fronx 2025 là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ. (Ảnh: Oto360)

Bên trong khoang nội thất, Suzuki Fronx 2025 mang đến không gian tiện nghi với nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng thể thao tích hợp phím chức năng và hệ thống âm thanh chất lượng cao tăng trải nghiệm cho người dùng.

Về sức mạnh, Fronx 2025 có nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả máy xăng tăng áp và hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Hệ dẫn động linh hoạt giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường xá. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm cộng nổi bật cho mẫu xe này.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE DU LỊCH XL7 HYBRID 1-TONE 599 triệu 900 nghìn XL7 HYBRID 2-TONE 607 triệu 900 nghìn JIMNY 1-TONE 789 triệu JIMNY 2-TONE 799 triệu SWIFT 1-TONE 569 triệu SWIFT 2-TONE 577 triệu XE THƯƠNG MẠI SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) 318 triệu 600 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) 324 triệu 378 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT 342 triệu 812 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN 347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.