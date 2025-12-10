  • Zalo

Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 12/2025

Thị trườngThứ Tư, 10/12/2025 08:51:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những dòng xe bền bỉ, mạnh mẽ và phù hợp nhiều nhu cầu, từ đô thị đến địa hình off-road. Hãng chú trọng kết hợp hiệu suất vận hành ổn định, công nghệ tiên tiến và thiết kế thực dụng, mang đến trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu.

Đặc biệt, Mitsubishi Destinator 2026 là mẫu SUV thế hệ mới mang phong cách hiện đại, mạnh mẽ và năng động. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt táo bạo, cụm đèn LED sắc nét cùng các đường nét khí động học tinh tế. Thiết kế này không chỉ tạo ấn tượng về thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Mitsubishi Destinator 2026 là mẫu SUV thế hệ mới mang phong cách hiện đại. (Ảnh: Winauto.vn)

Destinator 2026 sở hữu khoang cabin rộng rãi, được hoàn thiện với chất liệu cao cấp và trang bị công nghệ hiện đại. Màn hình trung tâm cảm ứng, hệ thống giải trí đa phương tiện và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn. Không gian nội thất còn được tối ưu để phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Destinator Ultimate 2025855 triệu
Premium 2025780 triệu
NEW XPANDER AT Premium MY26 2025659 triệu
New Xpander CrossNew Xpander Cross 2025699 triệu
All New Triton2WD AT GLX655 triệu
2WD AT Premium 782 triệu
4WD AT Athlete 924 triệu
XFORCEGLX 599 triệu
Exceed640 triệu
Premium 680 triệu

Ultimate (1 Tone Màu)

705 triệu

Ultimate (2 Tone Màu)

710 triệu
ATTRAGE MT380 triệu
CVT465 triệu
CVT Premium490 triệu
XPANDERMT-CKD MY25 2024560 triệu
AT-CKD MY25 2025598 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
