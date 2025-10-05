Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 10/2025

Land Rover là thương hiệu ô tô hạng sang của Anh, nổi tiếng toàn cầu với những mẫu SUV kết hợp giữa sự sang trọng và khả năng off-road vượt trội. Các dòng xe Land Rover không chỉ mang đến thiết kế sang trọng, tinh tế mà còn sở hữu nội thất đẳng cấp.

Đặc biệt, Land Rover Range Rover Autobiography 2025 tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh cao của thương hiệu Land Rover với thiết kế sang trọng và uy nghi. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cụm đèn LED hiện đại cùng những đường nét mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ.

Range Rover Autobiography 2025 tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh cao của thương hiệu Land Rover. (Ảnh: Land Rover Hà Nội)

Bên trong khoang lái, Autobiography 2025 mang đến trải nghiệm xa hoa với chất liệu da cao cấp, gỗ tự nhiên và kim loại được chế tác thủ công. Hệ thống ghế ngồi tích hợp chức năng sưởi, thông gió, massage giúp hành khách tận hưởng sự thoải mái trên mọi hành trình.

Trang bị công nghệ tiên tiến cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản này. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm cảm ứng cỡ lớn, hệ thống âm thanh Meridian 3D sống động và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại. Các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn thông minh như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng hay camera 360 độ đều được trang bị đầy đủ.

Bảng giá xe ô tô hãng Land Rover mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) DEFENDER 110 2.0 X-Dynamic SE PHEV 6 tỷ 449 triệu 110 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 110 3.0 X-Dynamic SE 6 tỷ 409 triệu 130 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 130 3.0 S 6 tỷ 469 triệu 130 3.0 X-Dynamic SE 7 tỷ 179 triệu RANGE ROVER EVOQUE 1.5 S 3 tỷ 049 triệu 2.0 S 3 tỷ 399 triệu 2.0 Dynamic SE 3 tỷ 799 triệu RANGE ROVER VELAR 2.0 Dynamic SE 4 tỷ 079 triệu 2.0 Dynamic HSE 4 tỷ 579 triệu 2.0 Dynamic HSE PHEV 5 tỷ 149 triệu RANGE ROVER SPORT 3.0 Dynamic SE 7 tỷ 719 triệu 3.0 Dynamic HSE 8 tỷ 289 triệu 3.0 Autobiography 8 tỷ 649 triệu RANGE ROVER 3.0 Autobiography LWB 12 tỷ 679 triệu 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ 12 tỷ 739 triệu 4.4 SV LWB 27 tỷ 389 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.