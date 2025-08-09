Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 8/2025

Honda là một trong những tập đoàn ô tô - xe máy hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với chất lượng sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ tiên tiến.

Trong đó, Honda Civic 2025 gây ấn tượng mạnh với diện mạo năng động và hiện đại. Lưới tản nhiệt mở rộng, đèn LED sắc nét và các đường nét khí động học giúp xe trông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cấu trúc thân xe được trau chuốt kỹ lưỡng, mang lại sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và hiệu suất vận hành.

Honda Civic 2025 gây ấn tượng mạnh với diện mạo năng động và hiện đại. (Ảnh: Caranddriver)

Khoang cabin của Civic 2025 được thiết kế tinh tế với vật liệu cao cấp, màn hình giải trí trung tâm lớn hơn và bảng điều khiển kỹ thuật số hiện đại. Xe tích hợp loạt công nghệ thông minh như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, và hệ thống âm thanh sống động mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái.

Honda Civic 2025 tiếp tục duy trì hai tuỳ chọn động cơ: động cơ hút khí tự nhiên 1.5L và phiên bản tăng áp 1.5L VTEC Turbo. Cả hai đều mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn đường dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) CITY Giá từ 499 triệu BR-V Giá từ 629 triệu HR-V Giá từ 699 triệu CIVIC Giá từ 789 triệu CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.