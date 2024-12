Ban tổ chức concert Anh trai 'say hi' xin lỗi khán giả

(VTC News) -

Sau đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, chương trình Anh trai "say hi" nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực. Trước những ý kiến trái chiều, Ban tổ chức Anh trai "say hi" Hà Nội - concert 3 lên tiếng xin lỗi khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn trong sự kiện tối 7/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Ban tổ chức Anh trai 'say hi' xin lỗi về những sự cố trong concert đầu tiên ở Hà Nội.

"Ngay khi nhận thấy được tình huống, e-kip đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho những khán giả đã chọn yêu quý Anh trai "say hi" và 30 anh trai.

Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và phục vụ khán giả một cách tốt nhất", Ban tổ chức cho biết.

Trước đó, đêm concert 3 ngày 7/12 gây nhiều tranh cãi vì xảy ra một loạt các sự cố. Trong đó có sự cố khán giả ngất xỉu nhưng Ban tổ chức không xử lý ngay.

Cụ thể, trong phần chơi minigame, một nữ khán giả đã cầm mic đề nghị Ban Tổ chức tạm dừng để xử lý sự cố khán giả bị ngất.

"Xin lỗi vì tôi đã phá chương trình, tuy vậy nơi đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề rồi hãy tiếp tục chạy chương trình", nữ khán giả nói.

Trên sân khấu, MC nói cảm ơn nữ khán giả và cho biết Ban tổ chức sẽ xử lý ngay. Sau đó, MC tiếp tục giới thiệu đến nội dung tiếp theo.

Nữ khán giả yêu cầu tạm dừng chương trình vì có người bị ngất.

Hành động này gây hai luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả chỉ trích cô gái, cho rằng hành động của cô đã gây ảnh hưởng tới sự kiện. Số khác bênh vực và khen ngợi nữ khán giả với cách ứng xử nhân văn. Có khán giả còn lên tiếng chỉ trích chương trình vẫn thản nhiên giới thiệu tiết mục tiếp theo.

"Tính mạng con người là quan trọng nhất mà khâu này Ban tổ chức lơ là quá", "Đông thế này nhiều người không chịu được nhiệt, không cấp cứu kịp thời rất nguy hiểm", "Một chương trình to thế này đáng ra phải làm tốt khâu này chứ"; "Ban tổ chức không coi khán giả ra gì"; "Không đảm bảo được an ninh, an toàn thì đừng tổ chức"... là bình luận của nhiều khán giả.

Cũng trong đêm concert ở Hà Nội, Ban tổ chức còn dàn dựng bắn pháo hoa trong tiết mục mở màn của các anh trai. Tuy nhiên, có một khối thuốc pháo rơi xuống đám đông khán giả ở khu vực khán đài gần sân khấu. Sự cố rơi pháo hoa gây ảnh hưởng đến nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, mạng xã hội tranh cãi về quyền lợi và trải nghiệm không tốt, không tương xứng với số tiền mà khán giả bỏ ra khi mua vé giá 10 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu concert Anh trai "say hi" gây tranh cãi trong khâu tổ chức, đặc biệt vấn đề đảm bảo quyền lợi cho khán giả. Trước đó, tại TP.HCM, nhiều khán giả bức xúc khi Ban Tổ chức không đảm bảo quyền lợi cho những khán giả đã trúng vé fansign, chụp ảnh với nghệ sĩ.

Sau concert 3, Anh trai "say hi" sẽ có concert 4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 9/12.