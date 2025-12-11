Ban quản lý HH Linh Đàm có được phép cấm cư dân gửi xe điện?

(VTC News) -

Những ngày qua, không ít người sống tại chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) bức xúc với thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Nhiều người cho rằng hành động này nếu không được ngăn chặn sẽ trở thành tiền đề cho nhiều chung cư khác tại Hà Nội làm theo.

Thông báo tạm dừng trông giữ xe điện được dán tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Viên Minh)

Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư Hà Nội), thông báo như trên của Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm hoặc các chung cư khác nếu có đều có dấu hiệu trái quy định và vượt quá thẩm quyền được giao.

Luật sư Tuấn cho rằng việc hạn chế hoặc cấm gửi xe điện, nếu không có căn cứ pháp lý rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hợp pháp của công dân theo Điều 163 Bộ luật Dân sự 2015. Đó là không ai bị hạn chế hoặc bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

Xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện giao thông đường bộ hợp pháp, việc cấm người dân mang tài sản hợp pháp của mình vào nơi cư trú và nơi gửi giữ xe nếu không có căn cứ pháp lý rõ ràng, có thể xem là hạn chế quyền sở hữu, sử dụng tài sản của công dân.

Ông cũng dẫn Luật Nhà ở 2014, theo đó Ban quản lý/Ban quản trị chỉ có thẩm quyền quản lý, vận hành phần sở hữu chung và thực hiện nội quy nhà chung cư (trong trường hợp nội quy phù hợp quy định). Việc ban hành quy định cấm một loại phương tiện giao thông hợp pháp, theo luật sư, là vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công Ty Luật TNHH TGS. (Ảnh: MH)

“Nếu lấy lý do Phòng cháy chữa cháy (PCCC), các đơn vị này phải áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC theo Luật Phòng cháy và chữa cháy và các tiêu chuẩn liên quan thay vì dùng biện pháp hành chính thái quá là "cấm", thể hiện sự thoái thác trách nhiệm cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất PCCC”, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn nói thêm.

Theo luật sư, việc cấm người dân gửi xe máy điện, xe đạp điện tại chung cư, nếu không có căn cứ pháp lý, có thể gây tranh cãi về quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản của cư dân.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chị L.P.A., cư dân HH3B, bày tỏ sự bức xúc: “Hà Nội đang muốn giảm xe xăng, tăng xe điện. Chung cư lại thông báo cấm gửi xe điện ngay trong chính nơi cư dân sinh sống. Người dân vẫn đóng phí dịch vụ đầy đủ, nhưng nhu cầu cơ bản là gửi xe lại bị từ chối".

Cần giải pháp đồng bộ

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, để tháo gỡ khúc mắc giữa Ban quản lý và cư dân cần áp dụng các giải pháp đồng bộ từ cả cơ quan nhà nước và đơn vị quản lý.

Thứ nhất, Cơ quan quản lý nhà nước cần chuẩn hóa quy định về PCCC đối với các phương tiện sử dụng điện ở các khu chung cư. Cơ quan công an và cơ quan quản lý cần nhanh chóng ban hành Thông tư hoặc Văn bản hướng dẫn cụ thể và chi tiết về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC đối với khu vực sạc và gửi giữ xe điện tại nhà chung cư. Điều này sẽ chấm dứt tình trạng Ban quản lý tự diễn giải luật để cấm đoán.

Thứ hai, Ban quản lý, Chủ đầu tư phải có trách nhiệm cải tạo hạ tầng. Phải ưu tiên bố trí khu vực sạc riêng biệt, đảm bảo các tiêu chuẩn PCCC (có hệ thống chữa cháy tự động, thông gió, vật liệu ngăn cháy) thay vì cấm.

Việc này nằm trong trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC của chủ đầu tư/ban quản lý theo Luật Phòng cháy chữa cháy. Chi phí cải tạo có thể được đưa vào chi phí quản lý vận hành hoặc đề xuất Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Thứ ba, phải tăng cường sự tham gia của cư dân vào việc kiểm soát việc ban hành nội quy. Mọi quy định về sử dụng xe điện phải được đưa ra thảo luận và thông qua tại Hội nghị nhà chung cư và không được trái với các quy định pháp luật của Nhà nước.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Viên Minh)

Nếu nội quy hợp pháp được thông qua, Ban quản lý cần tăng cường kiểm tra định kỳ tình trạng pin, dây sạc để giảm thiểu rủi ro, và xử phạt nghiêm minh các hành vi sạc sai quy định, thay vì cấm cả phương tiện hợp pháp.

Các quốc gia tiên phong về quyền sạc xe điện ở chung cư

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, đặc biệt các khu chung cư, giúp xe điện trở nên gần gũi và tiện lợi với người dân hơn. Một số quốc gia có Luật “Quyền sạc điện” nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi sang các loại hình phương tiện xanh thân thiện với môi trường.

Bang California là một trong những nơi đầu tiên tại Mỹ áp dụng Luật “Quyền sạc điện” vào năm 2015. Điều này tạo điều kiện cho cư dân, người thuê nhà lắp đặt các trạm sạc pin cho xe điện. Việc cấm cản lắp trạm sạc được coi là sai quy định.

Năm 2017, Na Uy cũng ban hành luật quy định quyền sạc xe điện (Right to Charge) đối với những cư dân sống tại các khu chung cư. Đến tháng 9/2024, Na Uy chạm cột mốc lịch sử với số lượng xe điện lưu thông trên đường phố lần đầu tiên nhiều hơn xe xăng.

Ngoài ra, quốc gia Bắc Âu này cũng có nhiều chính sách mạnh tay để phát triển hạ tầng trạm sạc. Đơn cử, Na Uy đã ra quy định yêu cầu các khu vực đỗ xe toà nhà phải có khoảng 6% diện tích đỗ dành cho ô tô điện sạc pin. Hiện tại, theo Statista, Na Uy đã có hơn 29.500 trạm sạc trên toàn quốc, được phân bổ tại các bãi đỗ xe, các khu dân cư và các điểm giao thông công cộng.