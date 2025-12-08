Chỉ 3% người dùng xe điện ở Anh muốn quay về xe xăng

(VTC News) -

Theo khảo sát thường niên của Zapmap với 4.000 người dùng xe điện (EV), 88% hài lòng với phương tiện, tăng nhẹ so với năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ người muốn quay lại sử dụng xe động cơ đốt trong (ICE) vẫn duy trì ở mức 3%, tương đương năm ngoáii.

Zapmap đã theo dõi hành vi và cảm nhận của người dùng EV trong tám năm liên tiếp để đánh giá cách thức họ sử dụng các tùy chọn sạc khác nhau và mức độ hài lòng với mạng lưới sạc công cộng. Năm nay, trải nghiệm sạc công cộng được đánh giá 69/100 điểm, tăng 5 điểm so với 2024.

Người Anh hài lòng với việc sử dụng xe điện. (Ảnh: Shutterstock)

Tác động của việc thay đổi thuế phí

Chi phí vận hành xe điện được chú ý nhiều trong năm qua. Vào tháng 4, chính phủ Anh áp dụng Thuế tiêu thụ phương tiện (VED) và Phụ phí xe đắt tiền.

Theo chính sách mới, EV phải đóng 195 bảng (khoảng 6,8 triệu đồng) tiền thuế đường bộ trong năm đầu, tương tự xe chạy xăng. Xe có giá trên 40.000 bảng (1,4 tỷ đồng) phải chịu thêm 425 bảng (15 triệu đồng) mỗi năm trong năm năm liên tiếp. Ngưỡng này sẽ tăng lên 50.000 bảng (1,7 tỷ đồng) từ tháng 4/2026.

Dù phát sinh chi phí mới, mức độ hài lòng của tài xế không giảm. 83% cho rằng sử dụng xe điện vẫn kinh tế hơn xe xăng, tăng so với mức 78% năm trước.

Tuy nhiên, tương lai có thể thay đổi khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves mới đây công bố kế hoạch áp dụng thuế theo số dặm di chuyển, dự kiến thu 3 xu/mile (khoảng 1.000 đồng mỗi 1,6 km) từ mùa xuân 2028, khiến chi phí vận hành EV tăng đáng kể.

Ngày càng hài lòng với lưới sạc

60% người tham gia khảo sát nhận định mạng lưới sạc công cộng đã được cải thiện trong năm qua, mức tương đương năm 2024.

Zapmap cho rằng sự hài lòng tăng nhờ số lượng trạm sạc phát triển mạnh, với thêm hơn 13.000 thiết bị so với thời điểm cuối tháng 10/2024. Độ tin cậy của mạng lưới cũng được cải thiện, thể hiện qua điểm số cao hơn trong các bảng xếp hạng.

Việc sử dụng các trạm sạc cũng tăng mạnh, từ 34% năm 2022 lên 70% năm nay. Đây cũng là địa điểm sạc phổ biến nhất, vượt qua trạm dừng chân trên cao tốc vốn luôn dẫn đầu trong các cuộc khảo sát trước đây.

Số lượng tài xế xe điện sử dụng các trạm sạc công cộng đã tăng gấp đôi trong ba năm qua. (Ảnh: Daily Mail)

Tính từ tháng 10/2025, hệ thống dữ liệu của Zapmap ghi nhận thêm 219 trạm, nâng tổng số lên 924 trạm sạc trên khắp Vương quốc Anh. Trong đó có InstaVolt Superhub gần Winchester, trung tâm sạc lớn nhất Anh với 44 bộ sạc siêu nhanh.

InstaVolt và Gridserve Electric Highway cũng là hai mạng lưới được sử dụng nhiều nhất trong sáu tháng qua, chiếm 53% lượt sử dụng.

"Sự kết hợp giữa tâm lý người dùng và những dữ liệu về hạ tầng cho thấy ngành công nghiệp xe điện đang theo kịp nhu cầu", Ông Jade Edwards, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Zapmap, nhận định. "Với hơn 1,7 triệu xe điện đang lưu thông, thật đáng mừng khi thấy mức độ hài lòng tiếp tục tăng. Để duy trì đà tăng này khi EV phổ biến hơn, cần sự phối hợp giữa khu vực công và tư để đảm bảo khả năng tiếp cận sạc công cộng công bằng và phải chăng".

Cũng theo khảo sát của Zapmap, việc có sở hữu trụ sạc tại nhà hay không gần như không ảnh hưởng đến độ tin cậy của người dùng xe điện khi sử dụng mạng lưới sạc công cộng, vốn duy trì quanh mức 73 - 74%.

Điều này cho thấy nhiều người không có chỗ đậu xe riêng vẫn chuyển sang EV, nhờ mạng lưới sạc công cộng mở rộng.

Ngoài ra, 72% người dùng cho biết lợi ích về môi trường là lý do quan trọng khiến họ quyết định sở hữu EV, tương tự kết quả năm 2024.

Hiệu suất vận hành cũng là một yếu tố lớn, với 70% người tham gia khảo sát cho rằng đây là lý do họ chọn xe điện, tăng so với mức 65% trong khảo sát năm ngoái.