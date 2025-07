'Đối mặt' - vở kịch xúc động về Công an Nhân dân

(VTC News) -

Tối 18/7, tại Rạp Công nhân, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an thành phố tổ chức biểu diễn vở kịch “Đối mặt”.

Lay động người xem bằng những câu chuyện đời thường, giàu chất nhân văn, “Đối mặt” phản ánh chân thực cuộc đấu tranh không khoan nhượng của người chiến sĩ Công an với cái ác, cái xấu trong xã hội, qua đó lan tỏa thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công an thành phố.

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Chương trình đồng thời là dịp tôn vinh hình tượng người chiến sĩ CAND, tri ân những đóng góp thầm lặng mà vĩ đại của lực lượng Công an Thủ đô - lực lượng đã và đang giữ vai trò then chốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của Nhân dân và Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, tri ân những cống hiến âm thầm mà to lớn của lực lượng Công an Thủ đô, những người luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở cho biết thêm, trong thời gian qua, Công an thành phố luôn đồng hành trách nhiệm, hiệu quả cùng ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn sự kiện văn hóa- nghệ thuật lớn nhỏ, từ các chương trình quốc tế như Đêm nhạc Blackpink, SEA Games 31...đến các hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống và nghệ thuật đường phố.

Một cảnh trong vở diễn.

Đặc biệt, cuộc thi sáng tác “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” là minh chứng tiêu biểu cho sự phối hợp liên ngành sâu sắc, khơi dậy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa thông điệp về vai trò của lực lượng công an trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp và linh hoạt của lực lượng công an đã góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho văn hóa - nghệ thuật Thủ đô phát triển đúng định hướng, đóng góp thiết thực vào hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình: An toàn, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

"Vở kịch “Đối mặt” là một tác phẩm nghệ thuật ra đời từ chính hiện thực sinh động của cuộc sống, tái hiện cuộc đấu tranh cam go của người chiến sĩ công an đối với mặt trái xã hội hiện đại, lan tỏa tinh thần quả cảm, hy sinh và trách nhiệm vì bình yên Tổ quốc", Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc là phần công diễn vở kịch nói "Đối mặt" do tập thể Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn.

Chuyện kịch xoay quanh Minh Trí - một chiến sĩ cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết. Trong một lần cùng đồng đội phá án, Trí bị thương nặng, mất khả năng đi lại. Lo ngại mình trở thành gánh nặng cho người thân và Vân - người con gái mà anh yêu thương, Trí đã quyết định lặng lẽ rút lui trong tình yêu nhưng Vân không chấp nhận.

Cô gái trẻ đã đối mặt với các khó khăn, kể cả định kiến gia đình, đi tìm và gìn giữ tình yêu cho mình. Thông qua câu chuyện của Trí và Vân, vở kịch mang đến thông điệp giàu ý nghĩa, không chỉ về lý tưởng của người chiến sĩ CAND mà còn về nghị lực sống, tình yêu và phẩm giá con người trong nghịch cảnh.

Vở kịch cũng phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của người chiến sĩ công an với cái ác, cái xấu trong xã hội hiện đại, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.