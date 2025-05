Mỹ Tâm, Đen Vâu biểu diễn tại đêm nhạc 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'

(VTC News) -

Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” và chuỗi hoạt động bên lề do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tiếp nối thành công tại Hà Nội, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Lần trở lại này hứa hẹn với quy mô mở rộng cùng nhiều nội dung đổi mới, hứa hẹn tiếp tục mang đến những dấu ấn sâu đậm trong hành trình kết nối lực lượng công an đến gần hơn với cộng đồng.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày sự kiện.

Đáng chú ý, Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ có sự tham gia biểu diễn của dàn ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Mỹ Tâm, Đen Vâu, Văn Mai Hương, Soobin, Hoà Minzy... Dàn ca sĩ hứa hẹn tạo nên không gian kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, lòng yêu nước và niềm tự hào về lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Đêm gala âm nhạc với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Theo chia sẻ của BTC, chuỗi sự kiện diễn ra tại TP.HCM sẽ có nhiều điểm mới lạ hơn so với chương trình diễn ra tại Hà Nội. Điển hình, các hợp phần trải nghiệm sẽ được tổ chức lên đến 27 hợp phần với những hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm (tội phạm hình sự, tội phạm về ma tuý, tội phạm trên không gian mạng), ứng dụng cảnh báo lừa đảo và các kênh hỗ trợ người dân báo cáo; trải nghiệm thực hành công dân số và các sản phẩm chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng AI giúp tự động hoá quy trình, thủ tục hành chính và hỗ trợ cuộc sống người dân; đồng thời thể hiện năng lực ứng dụng chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân.

Số lượng các hiện vật, vũ khí, trang thiết bị của lực lượng CAND cũng được trưng bày tối đa trong sự kiện này cùng nhiều hoạt động tương tác công nghệ số: Triển lãm đa giác quan, Tương tác ánh sáng nghệ thuật, Trải nghiệm chụp ảnh Liveled… Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến một không gian ấn tượng dành cho người dân của thành phố mang tên Bác.

Các màn biểu diễn nghiệp vụ sẽ mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người dân.

Chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến 8/6/2025, trải dài suốt trục đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ - khu vực trung tâm Quận 1, TP.HCM.