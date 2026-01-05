Câu đố que diêm đang gây sốt, đố bạn làm được trong 10 giây?

(VTC News) -

Hình ảnh cho thấy một phép tính được tạo từ các que diêm: II + V = XII. Nhiệm vụ đặt ra là di chuyển số lượng que diêm theo yêu cầu để biến phép tính này trở nên đúng. Không được bẻ gãy, không thêm bớt que, người chơi buộc phải tư duy linh hoạt, kết hợp giữa toán học và cách đọc ký hiệu La Mã.

Chính sự đơn giản trong hình thức nhưng “xoắn não” trong cách giải khiến câu đố que diêm này trở thành thử thách thú vị, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích các trò chơi trí tuệ.

Câu đố que diêm đang gây sốt.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.