Bài toán tiểu học gây sốt mạng xã hội, phụ huynh cũng phải 'bó tay'

Khánh Sơn09/01/2026 09:45:00 +07:00
buison02@gmail.com
09/01/2026 09:45:00 +07:00
(VTC News) -

Thoạt nhìn tưởng là bài tập đơn giản dành cho học sinh tiểu học, nhưng câu đố điền số này lại khiến nhiều người lớn phải dừng lại suy nghĩ khá lâu.

Trong đề bài, học sinh được yêu cầu điền số thích hợp vào ô trống của một dãy số tưởng chừng rất quen thuộc. Phần a khá dễ đoán, nhưng đến phần b với chuỗi số: 0, 1, 3, 14, 28, 45, … thì không ít phụ huynh bắt đầu “toát mồ hôi”.

Dãy số không tuân theo quy luật cộng trừ thông thường, buộc người làm phải quan sát kỹ sự thay đổi giữa các số. Chính sự đánh lừa cảm giác đơn giản ấy khiến bài toán lớp 3 này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bạn có tự tin tìm ra đáp án không?

Bài toán khiến phụ huynh cũng phải 'bó tay'

Bài toán khiến phụ huynh cũng phải 'bó tay'

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

