Bài toán tiểu học gây sốt mạng xã hội, phụ huynh cũng phải 'bó tay'

Trong đề bài, học sinh được yêu cầu điền số thích hợp vào ô trống của một dãy số tưởng chừng rất quen thuộc. Phần a khá dễ đoán, nhưng đến phần b với chuỗi số: 0, 1, 3, 14, 28, 45, … thì không ít phụ huynh bắt đầu “toát mồ hôi”.

Dãy số không tuân theo quy luật cộng trừ thông thường, buộc người làm phải quan sát kỹ sự thay đổi giữa các số. Chính sự đánh lừa cảm giác đơn giản ấy khiến bài toán lớp 3 này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bạn có tự tin tìm ra đáp án không?

Bài toán khiến phụ huynh cũng phải 'bó tay'

