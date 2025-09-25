(VTC News) -

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3), không chỉ làm gia vị, cây ớt còn được xem là "tủ thuốc nhỏ" trong vườn nhà. Trong y học cổ truyền, ớt có tác dụng tán hàn, kiện tỳ, tiêu thực, giảm đau, thậm chí hỗ trợ điều trị ung thư.

Y học hiện đại cũng ghi nhận hiệu quả dược lý của hợp chất capsaicin trong quả ớt – hoạt chất tạo vị cay nóng, giúp não sản sinh endorphin, một loại morphin nội sinh có khả năng giảm đau tự nhiên. Ngoài ra, capsaicin còn giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ ngăn ngừa tai biến tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu và chống cảm lạnh.

Một số bài thuốc từ quả ớt

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian từ quả và lá ớt được lưu truyền và áp dụng rộng rãi:

Kích thích mọc tóc sau hóa trị

Dùng 100g ớt tươi ngâm rượu trắng trong 10–20 ngày. Bôi dung dịch này lên da đầu giúp kích thích mọc tóc nhờ tác dụng làm nóng và lưu thông máu.

Hỗ trợ tiêu hóa cho người bệnh ung thư

Tán bột hỗn hợp 100g ớt và 100g hắc đậu xị, dùng hàng ngày giúp tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng.

Trị đau dạ dày do lạnh

Tán bột 1–2 quả ớt và 20g nghệ vàng, chia uống 2–3 lần/ngày. Bài thuốc giúp làm ấm bụng, giảm đau dạ dày.

Ớt không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn mà còn là "vị thuốc" hiệu quả. (Ảnh: Như Loan)

Giảm đau viêm khớp mạn tính

Sắc uống hỗn hợp gồm 1–2 quả ớt, 30g dây đau xương, 30g thổ phục linh, ngày 1 thang. Có tác dụng giảm đau, kháng viêm.

Hỗ trợ điều trị chàm (eczema)

Lấy lá ớt tươi và 1 thìa mẻ chua, giã nhuyễn, gói trong vải sạch đắp lên vùng da bị chàm sau khi đã vệ sinh bằng nước muối.

Sơ cứu tai biến mạch máu não

Giã nát lá ớt chỉ thiên, thêm nước và chút muối, chắt nước cho người bệnh uống, phần bã đắp vào chân răng giúp người bệnh tỉnh lại.

Chữa rắn rết cắn

Lá ớt tươi giã nhỏ, đắp lên vết cắn, băng lại. Làm 1–2 lần/ngày, mỗi lần cách nhau 2–3 giờ giúp giảm đau, kháng độc.

Hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến

Sao khô 1 nắm lá ớt cay, kết hợp 7–9 lá sống đời, 300g thiên niên kiện và 1 bát tinh tre đằng ngà. Đun với 2 lít nước, uống thay trà hàng ngày, thường sau 3 ấm sẽ có cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh vảy nến.

Trị đau bụng kinh niên

Sao vàng hỗn hợp gồm rễ ớt, rễ chanh, rễ hoàng lực (mỗi thứ khoảng 10g), sắc uống ngày 1 thang, giúp giảm đau bụng kéo dài.

Giảm đau lưng, đau khớp

Giã nhỏ hỗn hợp 15 quả ớt chín, 3 lá đu đủ, 80g rễ chỉ thiên, ngâm với cồn theo tỷ lệ 1:2. Dùng để xoa bóp lên vùng đau nhức.

Trị mụn nhọt, sưng mủ

Lá ớt tươi giã nát với muối, đắp trực tiếp lên mụn mủ. Giúp làm dịu đau, dễ vỡ mủ và mau lành.

Lưu ý khi sử dụng

Dù có nhiều công dụng, nhưng không nên lạm dụng ớt, đặc biệt với người bị bệnh dạ dày, tá tràng hoặc có cơ địa nhạy cảm với capsaicin. Việc sử dụng các bài thuốc dân gian nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa nếu đang điều trị bệnh lý nặng.

Nếu biết cách sử dụng hợp lý, quả ớt không chỉ làm bừng vị giác trong bữa ăn hàng ngày mà còn là "liều thuốc" tự nhiên hỗ trợ sức khỏe, được cả y học cổ truyền lẫn hiện đại đánh giá cao.