Bài thuốc từ lá tía tô và gừng giúp giải cảm

(VTC News) -

Giữa lúc thời tiết thất thường, cảm lạnh, sốt nhẹ hay đau đầu có thể ập đến bất cứ lúc nào, thay vì vội dùng thuốc tây, nhiều người lựa chọn bài thuốc dân gian đơn giản từ gừng và lá tía tô - hai nguyên liệu sẵn có trong căn bếp.

Tía tô là vị thuốc từ vườn nhà

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, tía tô là cây thảo sống quanh năm, dễ trồng, ưa sáng và ẩm, phổ biến tại nhiều vùng quê Việt Nam. Trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc giúp kích thích ra mồ hôi, hạ sốt, giải cảm. Nước sắc hoặc cồn chiết từ lá tía tô giúp giãn mạch ngoài da, điều hòa nhiệt trong cơ thể.

Ngoài lá, các bộ phận khác của cây cũng được tận dụng làm thuốc. Cành tía tô tác dụng an thai, hạt dùng chế trà uống giúp hạ khí. Tinh dầu tía tô còn giúp giảm co thắt phế quản, chống vi khuẩn tụ cầu, trực khuẩn lị, đại tràng. Đặc biệt, lá non giã nhỏ đắp lên vết thương chảy máu sẽ giúp cầm máu nhanh, không để lại mủ hay sẹo.

Tía tô và gừng khi kết hợp đúng cách có thể trở thành bài thuốc dân gian giúp giải cảm hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

Gừng chống lạnh, kích thích tiêu hóa

Gừng là gia vị quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các món ăn Việt, không chỉ tạo hương thơm mà còn giúp dễ tiêu hóa, kích thích hấp thu. Trong y học cổ truyền, gừng có tính ôn, tán hàn thường phối hợp với các vị như cam thảo, đại táo để điều hòa dược tính trong bài thuốc.

Tùy cách dùng sống, khô, nướng, gừng sẽ mang đến các tác dụng khác nhau: trị cảm lạnh, đầy bụng, nôn ói, ho có đờm, thổ tả. Nhờ tính ấm, gừng đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với tía tô để giải cảm.

Hai bài thuốc dân gian hiệu quả từ gừng và tía tô

Bài thuốc đầu tiên: Dùng vỏ một quả quýt (rửa sạch), 3 lát gừng dày và một nắm lá tía tô tươi hoặc khô, đun cùng một bát nước đến khi sôi kỹ. Bạn hãy uống nóng và trùm chăn kín để ra mồ hôi, giúp giải cảm nhanh chóng.

Bài thuốc thứ hai được nhiều gia đình áp dụng: Lấy một nắm lá tía tô tươi, 2 củ hành ta và 3 lát gừng, tất cả thái nhỏ. Đập một quả trứng gà sống vào, sau đó múc cháo hoa nóng trộn đều và ăn ngay. Món cháo này không chỉ dễ ăn, ấm bụng mà còn hỗ trợ cơ thể thoát mồ hôi, đẩy lùi cảm lạnh.

Sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả

Tuy là dược liệu lành tính, các bài thuốc từ gừng và tía tô vẫn cần dùng đúng liều lượng và thời điểm. Không nên lạm dụng quá mức, đặc biệt với người có cơ địa nhiệt, hay đổ mồ hôi, huyết áp cao hoặc phụ nữ mang thai.

Tận dụng nguồn nguyên liệu đơn giản, dễ tìm trong gian bếp, hai loại rau củ tưởng chừng bình thường này lại là “kháng sinh tự nhiên” giúp cơ thể vượt qua những cơn cảm mạo nhẹ một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.