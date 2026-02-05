Bác tin 'Lại thêm 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc'

(VTC News) -

Qua rà soát trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”.

Các bài viết này mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc của các cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn và đính kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, tạo cảm giác sự việc vừa mới xảy ra.

Thông tin sai sự thâtn chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thông tin nêu trên là hoàn toàn thất thiệt. Hình ảnh và nội dung được sử dụng thực chất liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống đưa tin đầy đủ tại thời điểm xảy ra.

Việc cố tình “đào lại” thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian và khẳng định sự việc vừa xảy ra vào dịp đầu năm 2026 là hành vi câu view, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Người dân nên theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng để bảo đảm tính chính xác, khách quan.