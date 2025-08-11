Bác sĩ chỉ cách cạo lông mặt không bị mụn, da mịn như em bé

(VTC News) -

Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, cạo lông mặt không chỉ làm sạch bề mặt da mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Phương pháp này giúp loại bỏ lớp tế bào chết, từ đó làn da mềm mại, sáng hơn. Da sạch cũng giúp các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu sâu hơn, tăng hiệu quả chăm sóc.

Việc cạo lông mặt còn là "trợ thủ" đắc lực cho những người thường xuyên trang điểm. Khi lớp lông tơ được loại bỏ, kem nền và các sản phẩm trang điểm khác sẽ bám vào da tốt hơn, tạo lớp nền mịn màng, tự nhiên và bền màu.

Cạo lông mặt có thể giúp da mịn màng, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cũng cảnh báo cạo lông mặt không đúng cách có thể gây ra nhiều rủi ro. Việc sử dụng dao cạo không sạch hoặc quá cùn sẽ làm da dễ bị tổn thương, gây viêm nhiễm. Những người có làn da nhạy cảm có thể gặp tình trạng mẩn đỏ, ngứa rát, thậm chí nổi mụn.

Một trong những lo ngại phổ biến nhất là việc cạo lông có thể khiến lông mọc lại cứng và dày hơn. Bác sĩ Thành khẳng định điều này hoàn toàn sai lầm. Cạo lông không làm thay đổi cấu trúc của sợi lông mà chỉ cắt ngang phần ngọn, tạo cảm giác sợi lông mới mọc lên cứng hơn.

Để cạo lông mặt an toàn và hiệu quả, bác sĩ Thành khuyến cáo:

Luôn vệ sinh dao cạo sạch sẽ trước khi sử dụng. Thay dao cạo định kỳ để đảm bảo độ sắc bén và tránh vi khuẩn.

Dưỡng ẩm da cả trước và sau khi cạo. Điều này giúp da mềm hơn, giảm ma sát và hạn chế kích ứng.

Cạo theo hướng lông mọc để giảm thiểu tổn thương và ngăn ngừa tình trạng lông mọc ngược.

Nếu lần đầu tiên cạo lông mặt, hãy thử nghiệm trên một vùng da nhỏ để xem phản ứng.

Tóm lại, cạo lông mặt là phương pháp làm đẹp đơn giản nhưng cần sự cẩn trọng. Lắng nghe làn da và tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng, khỏe mạnh.