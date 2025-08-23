Bác sĩ chạy đua với tử thần cứu người đàn ông thủng tim, gan

(VTC News) -

Người đàn ông trú tại Định Hóa, Thái Nguyên nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương do dao gây ra ở vùng bụng và ngực.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán anh bị thủng gan, thủng tim và cần phẫu thuật khẩn cấp. Hệ thống "báo động đỏ bệnh viện" lập tức được kích hoạt. Tuy nhiên, khi được đưa vào phòng mổ, bệnh nhân tụt huyết áp và ngừng tim.

Tập thể các bác sĩ tham gia điều trị chụp ảnh với người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo TS. Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, ê-kíp phải chạy đua với tử thần trong suốt hai giờ phẫu thuật. Trong lúc phẫu thuật, anh liên tiếp mất máu nghiêm trọng, máu cục chèn ép màng tim, và ngưng tuần hoàn đến ba lần.

Tim người bệnh ngừng đập. Các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực để đưa tim trở lại. Tuy nhiên, máu vẫn chảy không ngừng, kíp mổ nhận định có tổn thương tim nên nhanh chóng mở ngực để kiểm soát.

Khi mở màng ngoài tim, các bác sĩ phát hiện mỏm tim phần buồng thất thủng phức tạp với 5 lỗ thủng. Vết thương dài gần 3 cm gây mất máu ồ ạt. Anh tiếp tục ngừng tim lần thứ ba. Bác sĩ vừa xoa bóp tim trực tiếp, vừa khẩn trương khâu các vết thủng, đồng thời bảo tồn tối đa những nhánh mạch vành bị tổn thương. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền 5 lít máu và các chế phẩm.

Sau ca mổ căng thẳng, trái tim người bệnh đập trở lại và đáp ứng tốt với thuốc vận mạch. Sau 7 ngày hậu phẫu, anh tỉnh táo và không cần dùng thuốc hỗ trợ. Anh bình phục hoàn toàn và được xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị tích cực.