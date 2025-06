Ba Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Thượng tướng

(VTC News) -

Sáng 14/6, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho ba Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969; quê quán phường Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Lê Tấn Tới từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ngày 18/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bầu ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ngày 9/6, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973; quê quán huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Lê Văn Tuyến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tháng 1/2022, ông Lê Văn Tuyến được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974; quê quán huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh)

Ông Nguyễn Văn Long từng giữ chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tháng 1/2022, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.