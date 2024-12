Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

(VTC News) -

Chiều 27/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng sinh ngày 20/8/1966; quê quán xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có trình độ Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Lê Quốc Hùng hơn 20 năm gắn bó với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Công an tỉnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh.

Từ tháng 11/2018, ông Lê Quốc Hùng là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tháng 4/2020, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 3/2022, ông Lê Quốc Hùng được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.