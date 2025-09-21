Ba mẹ con chết thương tâm sau va chạm ô tô

Sáng 21/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Phước Thành và các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TP.HCM) lái xe máy chở theo hai con trai là N.H.L (6 tuổi) và N.T.T (3 tuổi) chạy trên đường ĐH 507.
Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe máy của chị V. va chạm mạnh với ô tô con do tài xế N.Đ.T.N (SN 1993, ngụ xã Phước Thành) cầm lái.
Sau va chạm, ô tô lao vào lô cao su bên đường. Ba mẹ con chị V. bị hất văng ra nhiều mét, nằm bất động. Chị V. và cháu L. tử vong tại chỗ, cháu T. tử vong tại bệnh viện.
Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, móp méo, hư hỏng nặng và kẹt giữa vườn cao su. Xe máy của chị V. cũng văng vào gốc cao su gần đó.
Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thành có mặt bảo vệ hiện trường. Cán bộ của Phòng CSGT – Công an TP.HCM cũng nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.
