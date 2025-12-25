Ba Lan điều tiêm kích chặn máy bay Nga trên biển Baltic

(VTC News) -

“Vào sáng nay, trên vùng biển quốc tế thuộc biển Baltic, các tiêm kích Ba Lan đã chặn và hộ tống một máy bay trinh sát Nga bay gần không phận Ba Lan ra khỏi khu vực trách nhiệm của mình”, quân đội Ba Lan cho biết trong thông cáo ngày 25/12.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ba Lan và các quốc gia NATO ở sườn phía đông đang duy trì mức cảnh giác cao trước nguy cơ bị xâm phạm không phận. Tình trạng căng thẳng gia tăng kể từ tháng 9, khi 3 máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Estonia trong vòng 12 phút. Tallinn khi đó mô tả đây là một hành động “đặc biệt trắng trợn”, chưa từng có tiền lệ.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hơn 20 thiết bị bay không người lái của Nga bị phát hiện bay vào không phận Ba Lan, buộc NATO phải điều tiêm kích đánh chặn một số mục tiêu.

Các tiêm kích MiG-31 của Nga. (Ảnh: Kirill Mushak/via Militarnyi)

Estonia cho biết các tiêm kích MiG-31 của Nga bay vào không phận nước này mà không có kế hoạch bay, không bật thiết bị nhận dạng và không liên lạc với kiểm soát không lưu.

Sau sự cố, Tallinn đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga để phản đối, đồng thời kích hoạt tham vấn theo Điều 4 của NATO, điều khoản cho phép các nước thành viên tham vấn khi an ninh bị đe dọa. Nga phủ nhận cáo buộc, khẳng định các máy bay chỉ bay trên vùng biển quốc tế.

Trước các vụ xâm nhập liên tiếp, NATO ngày 12/9 thông báo kế hoạch tăng cường phòng thủ tại sườn phía đông châu Âu. Tại Liên hợp quốc, Mỹ mô tả các vụ xâm phạm không phận là “đáng báo động” và tái khẳng định cam kết “bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi các hành động này là “liều lĩnh và không thể chấp nhận”, đồng thời công bố chiến dịch “Eastern Sentry” nhằm tăng cường giám sát và phòng thủ dọc toàn bộ sườn phía đông của liên minh.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung tâm Huấn luyện Lục quân, Bemowo Piskie, gần Orzysz, Ba Lan, ngày 18/12/2025. (Ảnh: Reuters/Kacper Pempel)

Trong diễn biến mới nhất ngày 25/12, quân đội Ba Lan cũng cho biết, trong đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vật thể bay xâm nhập không phận nước này từ hướng Belarus.

“Sau khi phân tích chi tiết, nhiều khả năng đây là các khí cầu phục vụ hoạt động buôn lậu, di chuyển theo hướng và tốc độ gió”, thông cáo nêu.

Để bảo đảm an ninh, Ba Lan tạm thời đóng cửa một phần không phận đối với các chuyến bay dân sự tại vùng Podlaskie, phía đông bắc nước này, giáp biên giới Belarus.