Nga không kích Ukraine, Ba Lan điều máy bay khẩn cấp

Ba Lan, thành viên NATO, cho biết họ điều máy bay cất cánh khẩn cấp vào sáng 5/10 để đảm bảo an toàn hàng không sau khi Nga thực hiện các cuộc không kích vào Ukraine. Các quan chức Ukraine báo cáo rằng tên lửa và máy bay không người lái rơi như mưa xuống khu vực Lvov gần biên giới Ba Lan.

"Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất", Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan cho biết trong một bài đăng trên X.

Các thành viên NATO ở sườn phía Đông đang trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt sự cố liên quan đến máy bay không người lái.

Một cuộc tấn công vào đêm muộn tại thành phố Zaporizhzhia khiến một người thiệt mạng và chín người bị thương.

Sân bay Vilnius của Litva đóng cửa trong vài giờ đêm sau khi có báo cáo về một loạt khinh khí cầu có thể đang hướng về sân bay vào cuối ngày 4/10.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, sáng sớm 5/10, các chuyến bay thương mại đã sử dụng các tuyến đường thường được sử dụng khi các sân bay Lublin và Rzeszow của Ba Lan gần biên giới với Ukraine bị đóng cửa.

Chưa có thông báo ngay lập tức nào trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ về khả năng gián đoạn chuyến bay ở Rzeszow và Lublin.

Toàn bộ Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích trong nhiều giờ qua đêm, với việc Không quân Ukraine ban hành cảnh báo nghiêm trọng nhất về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực Lvov.

Andriy Sadovyi, thị trưởng Lvov - một thành phố phía tây Ukraine, cách biên giới với Ba Lan khoảng 70 km (43 dặm) - cho biết các hệ thống phòng không của thành phố đã tham gia rất tích cực vào việc đẩy lùi, đầu tiên là một máy bay không người lái và sau đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tính đến 7h30, một số khu vực của thành phố bị mất điện và giao thông công cộng vẫn chưa hoạt động trở lại. Ông Sadovyi nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng "rất nguy hiểm khi ra đường".

Các nhân chứng của Reuters cho biết tiếng nổ nghe giống như các hệ thống phòng không đang hoạt động đến từ mọi hướng.

Cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 55 km về phía Tây Nam, Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga quản lý đã bị cắt nguồn điện bên ngoài kể từ ngày 23/9. Hôm 3/10, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc kêu gọi Ukraine và Nga thể hiện "ý chí chính trị" cần thiết để giữ an toàn cho khu vực xung quanh nhà máy.

Hiện chưa có bình luận nào từ Nga về các cuộc tấn công.