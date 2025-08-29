Máy bay F-16 của Ba Lan rơi trong buổi tập trong triển lãm hàng không

(VTC News) -

"Một phi công của Quân đội Ba Lan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay F-16", Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên X sau khi đến hiện trường vụ tai nạn.

Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang cho biết vụ tai nạn liên quan đến máy bay từ Căn cứ Không quân Chiến thuật số 31 gần Poznan.

"Các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành ngay lập tức tại hiện trường", thông cáo cho biết. Đoạn phim do truyền thông Ba Lan thu thập cho thấy chiếc F-16 thực hiện động tác nhào lộn rồi rơi xuống đất và bốc cháy.

Hiện trường vụ rơi máy bay F-16 ở sân bay Rodom. (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay không thể lấy lại độ cao, lao dọc đường băng rồi đâm xuống đất. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 28/8 (giờ địa phương). Phi công là thành viên của nhóm tinh nhuệ thuộc đơn vị không quân NATO có tên "Tiger Demo".

Đoạn phim đăng trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chiến đấu F-16 lao chúi mũi xuống rồi nổ tung.

Ba Lan lần đầu mua các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, loại máy bay chiến đấu giữ vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ của NATO, vào năm 2003. Kể từ đó, Ba Lan đã tiến hành nâng cấp phi đội trong bối cảnh nước này tăng chi tiêu quốc phòng sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ý, một thành viên khác của NATO, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau vụ tai nạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds, người đã đến thăm các binh sĩ Ba Lan đang đóng quân tại Latvia trước đó cùng ngày 28/8, cũng viết trên X rằng ông "vô cùng đau buồn" về sự việc.

Giới chức Ba Lan cho biết, Triển lãm hàng không Radom dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần đã bị hủy bỏ.