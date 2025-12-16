Bà Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

(VTC News) -

Sáng 16/12, phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai, đại diện VKS đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.

Nêu quan điểm, đại diện VKS cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cũ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cũ) tại phiên toà phúc thẩm.

Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD…

Ngoài các căn cứ buộc tội, cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng 2 khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Ngoài ra, nhiều bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, tương quan với mức độ hành vi thì cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự…

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan từ 24 - 30 tháng tù; bị cáo Lê Duy Thành từ 30 - 36 tháng tù; bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) từ 18 - 24 tháng tù.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số thì được đề nghị giảm 6 - 9 tháng tù.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù…