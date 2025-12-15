Xét xử phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ vắng mặt do đột quỵ

(VTC News) -

Sáng 15/12, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) vắng mặt. Luật sư Phan Minh Thanh, người bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nên không thể tham dự phiên tòa. Luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo Phùng Quang Hùng được xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.

Cho ý kiến về việc xin vắng mặt của bị cáo Hùng, đại diện VKS cho biết, vì lý do sức khoẻ nên bị cáo không thể tham dự phiên tòa, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng. Xét thấy các lời khai của bị cáo Hùng đã đầy đủ, việc bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả các bị cáo đều đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Trước đó, các bị cáo: Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn); bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó 3 bị cáo này đã xin rút đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 7 vừa qua, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Đưa hối lộ; 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Nhóm 9 bị cáo bị phạt tù về tội Nhận hối lộ gồm: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành bị tuyên phạt 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) cùng bị phạt 8 năm tù.

Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Lê Viết Chữ, Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đều bị phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù; Chu Quốc Hải, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 4 năm tù.

Nhóm 8 bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm tù (hưởng án treo) đến 3 năm tù.

Nhóm 17 bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị tuyên phạt mức án thấp nhất 2 năm tù và cao nhất 6 năm tù.

Nhóm 5 bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng lần lượt bị áp dụng từ 2 năm tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (cũ) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX xác định Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này.

Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Đặng Trung Hoành bị xác định lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để nhận 700 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hậu và hưởng thêm 110 triệu đồng tiền hoa hồng khi mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm băng hoại đạo đức cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận, do đó cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.