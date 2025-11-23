Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Tottenham, vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

Arsenal đấu với Tottenham (23h30 ngày 23/11)

Arsenal bước vào vòng 12 với vị trí đầu bảng. Thất bại của Man City trước Newcastle giúp "Pháo thủ" có cơ hội củng cố lợi thế trong hành trình hướng tới ngôi vô địch. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng - hiện tại là Chelsea - thành 6 điểm.

Arsenal vừa đứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp sau khi bị Sunderland cầm hòa. Tổn thất về lực lượng và vấn đề thể lực trong giai đoạn mật độ thi đấu dày khiến đội chủ sân Emirates gặp trục trặc. Khi các trụ cột hàng công chưa trở lại, "Pháo thủ" mất thêm nhân tố quan trọng là Gabriel Magalhaes. Tuy vậy, Arsenal vẫn có đủ nhân tố thay thế chất lượng tốt, đủ để vận hành lối chơi dù không tối ưu.

Arsenal liên tục tổn thất lực lượng trước trận đấu với Tottenham. (Ảnh: Reuters)

Đối thủ của Arsenal ở vòng 12 là Tottenham - đội bóng đang bất ổn trong giai đoạn gần đây. Trong 10 trận gần nhất tính ở mọi đấu trường, tỷ lệ thắng của Tottenham chỉ là 30%.

Trong 6 trận derby Bắc London gần nhất, Tottenham thua tới 5 lần và không thắng trận nào. Lần gần nhất Tottenham thắng Arsenal trên sân Emirates ở giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ năm 2010, khi Mikel Arteta vẫn chưa gia nhập "Pháo thủ" lần đầu tiên với tư cách cầu thủ.