Apple cấp phép cho đại lý bán hàng trên Tiktok Shop

(VTC News) -

Apple từng yêu cầu hàng loạt đại lý ủy quyền tại Việt Nam tạm dừng bán các sản phẩm của mình trên nền tảng TikTok Shop. Ngày 20/6, F.Studio by FPT cho biết đã chính thức được Apple cấp quyền mở bán trên TikTok Shop. Đây có thể coi là động thái tích cực của thương hiệu "táo khuyết" đối với nhà bán lẻ.

Đại diện F.Studio by FPT, ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple chia sẻ: "Đây là bước đệm vững chắc để F.Studio by FPT có thể tiếp tục mang các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple đến tay khách hàng một cách thuận tiện nhất. Thông qua mối quan hệ hợp tác đầu tư từ ba bên: F.Studio by FPT, Apple và TikTok, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các sản phẩm Apple chính hãng với trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, tiện lợi."

Apple có động thái tích cực khi cấp quyền mở bán trên TikTok Shop cho nhà bán lẻ.

Trong dịp này, F.Studio by FPT cũng dành hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple trên nền tảng TikTok Shop.

FPT Shop và F.Studio by FPT là đại lý ủy quyền chính thức của Apple từ năm 2012. Từ năm 2023, nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ đến từ xu hướng "mua sắm giải trí" trên TikTok, hệ thống đã tiên phong áp dụng mô hình bán hàng tại nền tảng này.

Trong tháng 5/2024, YouNet ECI ghi nhận 1.922 điện thoại iPhone bán ra từ gian hàng của FPT Shop và F.Studio by FPT, tăng doanh thu 240% so với tháng trước, con số này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường thương mại điện tử trên TikTok, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp của Apple.

Ngoài FPT Shop, Apple cũng phê duyệt phương án kinh doanh trên sàn TikTok Shop của 2 đại lý khác tại Việt Nam là ShopDunk và Viettel Store. Cả 3 đơn vị này sẽ bắt đầu kích hoạt gian hàng bán iPhone, MacBook cùng nhiều sản phẩm khác của Apple từ sáng 20/6.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông của Viettel Store xác nhận: “Thông tin về việc Apple đã cho phép Viettel Store bán hàng trên Tiktok Shop là hoàn toàn chính xác. Apple đã gửi thông báo cho chúng tôi để xác thực chính thức thông tin này”. Cụ thể, kể từ 9h sáng 20/6, hệ thống Viettel Store đã có thể chính thức bán các sản phẩm Apple trên nền tảng Tiktok tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại, trên kênh Tiktok Shop chính thức của hãng cũng đã "lên kệ" các sản phẩm Apple đang kinh doanh trên toàn quốc.

Trao đổi với VTCNews, bà Nguyễn Phương Anh, đại diện hệ thống ShopDunk cho biết: “Việc Apple đồng ý cấp phép ShopDunk kinh doanh sản phẩm của hãng trên sàn TMĐT TikTok Shop cho thấy hãng đã ghi nhận những kết quả tích cực về mặt doanh thu, doanh số thực của chúng tôi đến từ kênh này. Đây đồng thời là cơ hội tốt để ShopDunk tiếp tục mang thêm những ưu đãi mới, độc quyền đến cho người dùng ở tất cả các kênh phân phối chính hãng mà chúng tôi đang vận hành”.

Theo tiết lộ từ nguồn tin của VTCNews, để được duyệt quyết định này sau khi Apple tuyên bố cấm các AAR kinh doanh sản phẩm của mình trên TikTok Shop, những đại lý ủy quyền tại Việt Nam đã phải lên kế hoạch phát triển kênh kinh doanh trên sàn thương mại điện tử rất tỉ mỉ và hoàn thiện. Ngoài ra, tính hiệu quả mà các AAR từng thể hiện trên những kênh khác cũng là yếu tố được xem xét.

Sau khi “mở cửa” cho 3 đại lý từ ngày 20/6, hiện tại chưa rõ kế hoạch của Apple với những hệ thống khác trong tương lai. Như vậy, ngoài các đại lý đã nêu, toàn bộ bên bán khác, dù là đơn vị ủy quyền, cũng buộc phải gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm Apple khỏi gian hàng của mình.