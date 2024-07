Áp thấp nhiệt đới tiến sát đất liền, Thừa Thiên - Huế cấm biển

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lúc 1h ngày 14/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo, từ ngày 14/7, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động mạnh. Trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chiều tối 14/7 đến 17/7 có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lực lượng bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. (Ảnh: Võ Tiến)

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế; Chi cục Thuỷ sản; Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị cần hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu tránh trú; Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 14/7 (bao gồm cả tàu bãi ngang, thuyền du lịch).

Các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi.

Công ty TNHH Nông nghiệp MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên - Huế phối hợp với các địa phương có phương án vận hành hợp lý các công trình thuỷ lợi, cống qua đê, bảo vệ diện tích lúa và hoa màu. Huy động mọi nguồn lực, vật lực để tiêu úng kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn.

Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi có áp thấp nhiệt đới, mưa lớn.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông (cầu cửa Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây…,) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện đề phòng lũ quét, ngập úng, sạt lở đất bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động.

Các nhà thầu cũng cần bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang, khơi thông dòng chảy phòng tránh ngập úng cục bộ.