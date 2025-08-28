Áp thấp nhiệt đới hướng vào Thanh Hoá-Huế, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to trở lại

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay 28/8, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 440km, mạnh cấp 6-7. Dự báo 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Tây Bắc, khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế) vào khoảng 30-31/8.

Từ 30/8-1/9, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế mưa vừa, mưa to.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, lúc 7h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h, khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hiện lũ trên sông Mã, Lèn, Bưởi, Cầu Chày đang ở mức báo động (BĐ)2-BĐ3, gây ngập 0,3-0,6m, có nơi trên 1,2m tại vùng trũng ven sông. Dự báo ngập lụt trên sông Bưởi, sông Lèn kéo dài đến hết ngày mai 29/8, các sông khác đến hết hôm nay.