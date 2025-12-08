Áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn khi vào Biển Đông

Mặc dù vẫn duy trì cường độ và tốc độ như hôm qua nhưng áp thấp nhiệt đới đã đổi hướng, dự báo trong hôm nay đi vào Biển Đông.
Theo đó, lúc 1h ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương sức gió 39-49km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Nam, duy trì tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông.
Khoảng 1h ngày 9/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam và xu hướng di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, cường độ áp thấp nhiệt đới duy trì cấp 6, giật cấp 8.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).
Đến 1h ngày 10/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Nam Tây Nam, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Như vậy dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy, áp thấp nhiệt đới không có khả năng mạnh thành bão.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng hôm nay, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.
Các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào nửa đầu tháng 12.
Trên phạm vi cả nước ta nguy cơ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
