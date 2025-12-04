'Bão bụi' bao phủ đường cửa ngõ Hà Nội, cây cối chuyển màu trắng xóa

Những ngày đầu tháng 12, tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua khu vực gần Thiên Đường Bảo Sơn) chìm trong lớp bụi dày đặc, mịt mù.

Cây cối ven đường đổi sang màu trắng đục, phủ đầy lớp bột mịn. Nhiều người nhận xét đây là “đoạn đường bụi nhất Hà Nội” thời điểm hiện tại.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc thi công nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long. Xe chở đất, vật liệu xây dựng ra vào công trường liên tục, kéo theo lượng lớn đất đá rơi vãi xuống mặt đường. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió thổi ngang qua tuyến gom làm bụi bị cuộn lên từng đợt, tạo thành lớp mù đặc quánh bao phủ toàn khu vực.

Quan quan sát, mặt đường tại đây vốn xuống cấp từ lâu. Các ổ gà lồi lõm cùng lớp đất tích tụ dày khiến mỗi lượt xe chạy qua như khuấy cả nền đường lên.

Trong giờ cao điểm, khi mật độ phương tiện tăng mạnh, bụi càng bị xáo trộn, khiến tầm nhìn hạn chế và không khí trở nên ngột ngạt.

“Chỉ cần xe container hoặc một đoàn xe tải chạy qua là cả tuyến đường mù đặc. Có hôm tôi phải dừng lại lau mắt vì bụi bay vào nhiều quá. Nói là đi đường mà như đang đi trong bão thì cũng không quá đâu”, anh Nguyễn Văn Khải, ở phường Trung Văn, chia sẻ.

Theo phản ánh của nhiều người, tình trạng bụi đã kéo dài hàng tháng nhưng việc quét dọn, thu gom đất rơi vãi diễn ra rất cầm chừng.

Một số thời điểm, đơn vị chức năng có cho xe tưới nước sau khi báo chí lên tiếng, nhưng chỉ thực hiện ở một đoạn ngắn và không kéo dài, nên hiệu quả không đáng kể.

Ông Lê Quang Long, lái xe taxi sống gần khu vực này cho biết: “Tôi thấy chỉ tưới nước một đoạn vài chục bước chân. Làm vậy thì không giải quyết được gì. Đất trên mặt đường vẫn còn nguyên nên chỉ cần khô lại là bụi lại tung lên”.

Không chỉ bụi, tại nhiều điểm còn xuất hiện đá rơi rải rác, mặt đường bong tróc khiến phương tiện dễ trượt bánh. Với những người phải di chuyển qua hàng ngày, cảm giác bất an luôn thường trực.

Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục xuống thấp trong nhiều ngày qua, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường biện pháp ứng phó mạnh nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe người dân.

Trong đó, thành phố yêu cầu các công trường xây dựng tăng cường kiểm soát bụi bằng che chắn, rửa xe, phun sương và giám sát bằng camera cảm biến trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn.

Một số khu dân cư, công viên và tuyến đường chính sẽ được thí điểm phun sương giảm bụi, góp phần hạ nồng độ bụi mịn trong không khí.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng hệ thống quan trắc từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái (flycam) và hệ thống camera giao thông tích hợp AI để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp trái phép.