'Anh trai say hi' tổ chức đêm concert 6 ở Hà Nội, quyết tâm bám đuổi 'Chông gai'

(VTC News) -

Trưa 3/4, Ban tổ chức chương trình Anh trai say hi thông báo đêm concert thứ 6 sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 10/5.

Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC), đêm concert thứ 6 này không chỉ là đêm diễn cuối cùng của mùa 1 Anh trai say hi tại Việt Nam mà còn được hứa hẹn là một lễ hội âm nhạc, thời trang và fan project có quy mô lớn nhất trong mùa Xuân - Hè 2025. Đặc biệt, BTC còn hé lộ những "quyền lợi mua vé cực khủng" như một lời tri ân dành cho sự ủng hộ của người hâm mộ.

Đêm concert "Anh trai say hi" thứ 6 diễn ra vào ngày 10/5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Thông tin concert đổ bộ Hà Nội nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng, hàng ngàn bình luận của fan bày tỏ sự háo hức, mong chờ.

Động thái này của Anh trai say hi diễn ra sau khi BTC chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai trước đó đã thông báo về kế hoạch tiếp tục tổ chức concert đêm thứ 5 tại khu vực miền Bắc vào tháng 6/2025. Theo một số nguồn tin, đêm diễn thứ 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 13 hoặc 14/6 tại Khu đô thị Ocean Park 3, Hưng Yên. Đây sẽ là lần thứ hai chương trình này "đổ bộ" miền Bắc, sau đêm concert thành công tại Hưng Yên vào tháng 12/2024, thu hút hơn 20.000 khán giả.

Sự liên tục xuất hiện những điểm tương đồng giữa hai đêm concert chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đã khiến chúng không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Điều này thậm chí đã từng gây ra những tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng người hâm mộ của cả hai bên trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chiến lược tổ chức concert tại miền Bắc của hai chương trình cho thấy một sự "so kè" ngầm đầy thú vị. Anh trai vượt ngàn chông gai đã tuyên bố kế hoạch "Bắc tiến" từ khá sớm, tuy nhiên thời gian tổ chức lại rơi vào tháng 6. Trong khi đó, Anh trai say hi dù thông báo muộn hơn nhưng lại "nhanh chân" hơn khi tổ chức concert tại Hà Nội vào ngày 10/5, sớm hơn đối thủ khoảng một tháng. Trước đó, không ít lần đơn vị tổ chức của cả hai cũng có sự cạnh tranh gay gắt khi lựa chọn địa điểm là cùng một thành phố và thời gian tổ chức concert khá gần nhau.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" tổ chức đêm concert thứ 5 tại Khu đô thị Ocean Park 3, Hưng Yên vào tháng 6/2025.

Với động thái này, ban tổ chức Anh trai say hi dường như đang phớt lờ những lời mỉa mai từ cộng đồng mạng, cho rằng chương trình của họ chỉ là "tập đính kèm" của Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều này cho thấy, dù có những ý kiến trái chiều, cả hai chương trình vẫn đặt lợi nhuận và việc duy trì sức ảnh hưởng với người hâm mộ lên hàng đầu. Nhìn chung, sự cạnh tranh này vẫn mang lại lợi ích, giá trị cho khán giả, cho sự phát triển của văn hóa giải trí Việt.

"Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" đều được xem là hai chương trình âm nhạc truyền hình thực tế đình đám nhất trong năm vừa qua. Nếu như "Anh trai vượt ngàn chông gai" là sân khấu dành cho những nam nghệ sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong showbiz, thì "Anh trai say hi" lại tập trung vào những gương mặt nghệ sĩ trẻ, thậm chí có những người lần đầu tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế.

Nhờ hiệu ứng truyền thông tích cực, các đêm concert của cả hai chương trình đều diễn ra thành công, thu hút hàng chục nghìn khán giả đến thưởng thức, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các nghệ sĩ và format chương trình đối với công chúng. Đây cũng là một tín hiệu tích cực khẳng định việc khán giả dành sự quan tâm, sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho những đêm nhạc của nghệ sĩ quốc nội thay vì trước đây chỉ là mong chờ đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế.