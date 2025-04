5.000 khán giả Nhật Bản phấn khích vì các 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

(VTC News) -

Các nghệ sĩ từ nhóm Nhà trẻ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa mang đến màn trình diễn bùng nổ, thu hút khoảng 5000 khán giả tại Lễ hội văn hóa Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản lần thứ 8.

Đúng tinh thần "Nhà trẻ không đi lẻ", đây là show diễn nước ngoài đầu tiên toàn bộ nhóm cùng nhau biểu diễn sau khi kết thúc chương trình. Các anh tài gồm Tiến Đạt, Tiến Luật, Binz, Quốc Thiên, Rhymastic, Hà Lê và Duy Khánh mang đến những tiết mục: Thu hoài, Lặng, Đào liễu, Think of you, Ngày mai người ta lấy chồng, Diễm xưa...

Các anh tài mang đến những tiết mục bùng nổ.

Khán giả từ khắp nơi đổ về tòa thị chính thành phố Sakai để hòa giọng cùng thần tượng. Nhiều người hâm mộ không ngại di chuyển 5 tiếng đồng hồ để gặp các nghệ sĩ, thậm chí một số còn bay từ Việt Nam sang Nhật để ủng hộ.

Trước tình cảm của khán giả, Quốc Thiên chia sẻ cảm xúc: "Được đứng ở Osaka hát cho bà con người Việt nghe, tôi và anh em vô cùng hạnh phúc. Dù thời tiết ở Nhật lúc này rất lạnh nhưng tình cảm và sự cổ vũ của mọi người khiến tôi cảm thấy ấm áp".

Gần 5.000 khán giả tập trung xem buổi diễn.

Trong khi đó, Tiến Luật và Binz có màn tung hứng vui nhộn và ăn ý. Khi tham gia chương trình, Binz luôn gọi Tiến Luật là "thầy" và tôn trọng đàn anh.

Hà Lê khiến khán giả lay động khi trình diễn Diễm xưa. Duy Khánh - em út nhóm cũng chứng tỏ sức hút mãnh liệt với nhiều fan từ Tokyo, Hàn Quốc và Việt Nam bay sang ủng hộ.

Rhymastic, Quốc Thiên được bà con người Việt tại Osaka yêu quý với giọng hát tốt và sự nhiệt tình. Tiến Đạt thể hiện bản lĩnh và sức hút của rapper đời đầu qua phần trình diễn Chí Phèo - Vui cùng Mr.D.

Nhóm Nhà trẻ biểu diễn tiết mục "Thu hoài".

Đặc biệt, tiết mục Nối vòng tay lớn bùng nổ sân khấu khi các anh tài cùng khán giả hòa giọng. Nhiều người cho biết chỉ với vài tiết mục của nhóm Nhà trẻ, họ như được sống lại không khí concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trước buổi biểu diễn, dàn nghệ sĩ và bà con cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam, hát vang quốc ca đầy tự hào. Tiến Đạt và Tiến Luật thay mặt anh em gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh sự quán Việt Nam và hàng ngàn bà con tại Nhật Bản.

Nhóm Nhà trẻ được trao bằng khen.

Cuối chương trình, Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam Ngô Trịnh Hà và bà Lê Thương - Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Osaka đã trao giấy khen cho từng nghệ sĩ vì những đóng góp cho hoạt động giao lưu văn hóa.

Sau buổi diễn, nhóm Nhà trẻ sẽ có đợt nghỉ dưỡng cùng nhau tại Nhật Bản trước khi bước vào concert 5 vào tháng 6 tới.