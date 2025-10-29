Ảnh cưới đẹp như mơ của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia tại châu Âu

Sau hôn lễ, hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu hé lộ trọn bộ ảnh cưới lãng mạn bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương được thực hiện ở nhiều địa điểm tại châu Âu.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Năm 19 tuổi, cuộc đời của Đỗ Thị Hà bước sang trang mới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc.
Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ thời điểm này, Đỗ Thị Hà giảm dần các hoạt động trong giới giải trí.
