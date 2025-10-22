Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới

Đáp lại, chú rể nhắn gửi: “Anh gắn với những công trình và ngày hôm nay, anh đang cùng em xây công trình lớn nhất đời mình. Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, để tình yêu này sẽ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng để bước đến, nắm lấy đôi tay em, và cùng em đi qua mọi chặng đường".