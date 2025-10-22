Hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Quảng Trị

(VTC News) -

Chiều 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị. Dù thời tiết không thuận lợi, buổi lễ vẫn diễn ra trong không gian lộng lẫy, ngập tràn sắc hoa và cảm xúc.

Trong buổi lễ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy cưới trắng trễ vai thanh lịch, hạnh phúc, nở nụ cười tươi rạng rỡ. Chú rể mặc vest đen lịch lãm, nắm chặt tay vợ giữa không gian lãng mạn và ánh sáng dịu nhẹ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong đám cưới ở Quảng Trị.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới nằm bên bờ sông Nhật Lệ, được trang hoàng theo phong cách châu Âu hiện đại. Toàn bộ khu vực tiệc được phủ kín bởi hoa tươi – cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng, xen lẫn cây xanh và những khóm thông nhỏ, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa lãng mạn.

Không gian sân khấu chính được thiết kế tinh tế, với đường hoa dài dẫn lối và các bậc thang tách biệt khu vực bàn tiệc. Tông màu chủ đạo xanh – trắng được sử dụng xuyên suốt, thể hiện sự thanh lịch, tinh khiết và sang trọng của ngày trọng đại. Đám cưới dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời với 100 bàn tiệc.

Trước đó, vào lúc 6h30 sáng cùng ngày, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng gia đình nhà trai đã có mặt tại Thanh Hóa để làm lễ xin dâu. Sau khi hoàn tất nghi thức truyền thống trong không khí ấm cúng và trang trọng, đoàn rước dâu di chuyển về Quảng Trị, nơi hôn lễ chính thức được tổ chức vào buổi chiều.

Tại lễ xin dâu, ông Nguyễn Viết Hải, bố chú rể, xúc động bày tỏ: “Hôm nay, gia đình nhà trai mang đến khay cau trầu, dâng lên tổ tiên, ông bà của nhà gái, mong muốn xin phép tổ tiên, gia đình nhà gái được đón cháu Đỗ Thị Hà về làm dâu gia đình nhà tôi. Không có gì hơn, tôi biết ơn gia đình nhà gái đã tiếp đón long trọng nhà trai. Chúc gia đình nhà gái sức khỏe, may mắn. Chúc cho hai con hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi, dài lâu".

Không gian tiệc cưới sang trọng, lãng mạn, phủ kín bởi hoa tươi.

Hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân Nguyễn Viết Vương từng khiến công chúng tò mò suốt thời gian dài bởi cả hai đều kín tiếng. Ngày 16/10, trong lễ ăn hỏi được tổ chức tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà mới lần đầu công khai hình ảnh chồng tương lai.

Người đẹp xúc động chia sẻ: "Một dịp tràn đầy tình cảm và sự trân trọng. Buổi lễ ấm áp đánh dấu khởi đầu mới. Giờ anh đã được 'ra mắt' chính thức, không còn những bức ảnh chụp lén từ phía sau nữa".

Cặp đôi đã có bộ ảnh cưới lãng mạn tại châu Âu, kéo dài 6 ngày qua các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ như hồ Como, Interlaken hay Paris.