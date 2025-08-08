Ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín, cảnh báo nguy cơ điếc vĩnh viễn

(VTC News) -

Bộ Y tế cảnh báo về tình hình gia tăng các ca nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số địa phương, đặc biệt là ở Huế và Hưng Yên.

Bệnh do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, có thể lây từ lợn mắc bệnh sang người và để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Vi khuẩn Streptococcus suis được tìm thấy rộng khắp trên thế giới, đặc biệt ở các vùng chăn nuôi lợn.

Tỷ lệ lợn mang mầm bệnh không triệu chứng có thể lên đến 60-100% trong một đàn. Loại vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp trên, tiêu hóa và sinh dục của lợn.

Người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi lây sang người, bệnh liên cầu lợn có thể biểu hiện dưới nhiều dạng, trong đó hai thể phổ biến nhất là viêm màng não và sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu lợn thường kèm theo suy giảm thính lực và có nguy cơ điếc vĩnh viễn. Thể sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm hơn, gây phát ban xuất huyết, rối loạn đông máu nội mạch và dễ dẫn đến suy đa phủ tạng, với tỷ lệ tử vong 5-20%.

Chi phí điều trị cho bệnh liên cầu lợn rất lớn và thời gian hồi phục kéo dài. Do đó, việc chủ động phòng ngừa là vô cùng quan trọng.

Cách phòng tránh bệnh liên cầu lợn

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế đưa ra nhiều khuyến cáo. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

Không giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt hoặc phủ tạng lợn chưa được nấu chín kỹ. Luôn ưu tiên mua thịt lợn đã qua kiểm dịch thú y để đảm bảo an toàn.

Sử dụng đồ bảo hộ lao động. Khi tiếp xúc, chăm sóc, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn, cần đeo găng tay, khẩu trang, ủng và kính bảo vệ mắt. Sau khi làm việc, phải rửa tay bằng xà phòng thật sạch.

Xử lý vết thương hở. Nếu có vết thương trên da, cần băng kín trước khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt lợn tươi sống. Sau đó, dùng chất khử trùng để làm sạch.

Vệ sinh dụng cụ. Các dụng cụ chăm sóc, giết mổ và nhà bếp cần được rửa sạch bằng xà phòng ngay sau khi sử dụng để diệt mầm bệnh.

Đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi lợn cần được giữ sạch sẽ, thoáng khí. Phân lợn cần được ủ để tiêu diệt mầm bệnh.

Nếu có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao đột ngột, kèm theo tiền sử tiếp xúc hoặc ăn các sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trước đó, Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh liên quan đến vi khuẩn liên cầu lợn, tất cả đều có chung tiền sử ăn tiết canh tại cùng một địa điểm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ món ăn này.

Một người đàn ông 63 tuổi ở Hưng Yên, sau khi ăn tiết canh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, co giật. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não mủ do liên cầu lợn, phải thở máy và hôn mê sâu. Sau 36 giờ điều trị tích cực, ông đã tỉnh táo trở lại.

Đáng tiếc, hai người khác trong nhóm bạn này đã tử vong tại cơ sở y tế địa phương với các biểu hiện ban đầu là sốt và tiêu chảy. Hai trường hợp còn lại cũng mắc bệnh, một người 38 tuổi bị viêm màng não, và một người 43 tuổi đã được xuất viện. Dù may mắn hơn, cả hai đều phải chịu di chứng nặng nề như suy giảm thính lực và thị lực.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu lợn. Vì vậy, cách duy nhất để bảo vệ bản thân là tuyệt đối không ăn tiết canh cũng như các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín.