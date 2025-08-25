Ăn thanh long ruột đỏ hay trắng tốt hơn?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thanh long - dù ruột đỏ hay trắng - đều là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi loại có đặc điểm khác nhau và phù hợp với từng nhóm người riêng biệt.

Về hương vị, thanh long ruột đỏ thường ngọt đậm hơn do chứa hàm lượng đường cao hơn. Cụ thể, 100 gram thanh long ruột đỏ có thể chứa khoảng 11,5 gram đường, trong khi cùng khối lượng của ruột trắng chỉ khoảng 7,65 gram.

Dù thanh long thuộc nhóm trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp – dao động từ 48 đến 52 – và giàu chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, song bác sĩ Vũ khuyến cáo những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân nên ưu tiên chọn thanh long ruột trắng.

Thanh long là loại quả giàu dưỡng chất. (Ảnh minh hoạ)

“Chất xơ trong thanh long giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ổn định lượng glucose trong máu, nhưng nếu tiêu thụ ruột đỏ quá nhiều thì vẫn có thể gây tăng đường huyết”, bác sĩ phân tích.

Không chỉ có màu sắc bắt mắt, thanh long ruột đỏ còn nổi bật với hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như anthocyanin, vitamin C và carotene. Những hợp chất này có khả năng trung hòa gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào - từ đó hỗ trợ phòng ngừa các bệnh viêm như gout, viêm khớp và tiểu đường.

Trong khi đó, thanh long ruột trắng tuy cũng chứa các hoạt chất này nhưng ở mức độ thấp hơn đáng kể.

Ngoài tác dụng với sức khỏe, thanh long ruột đỏ còn được đánh giá cao trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm nhờ khả năng tạo phẩm màu tự nhiên. Loại quả này cũng là nguyên liệu được ưa chuộng trong sản xuất rượu trái cây, với chất lượng và hương vị thường được nhận xét là vượt trội so với rượu làm từ ruột trắng.

Bác sĩ Vũ nhấn mạnh: “Không có loại nào ‘tốt hơn tuyệt đối’, mà quan trọng là chọn loại phù hợp với thể trạng và mục tiêu sức khỏe của từng người”.

Nếu muốn tăng cường chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống viêm, thanh long ruột đỏ là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, người đang kiểm soát cân nặng hoặc mắc tiểu đường nên dùng ruột trắng để hạn chế lượng đường nạp vào.

Dù là loại nào, người dùng cũng cần lưu ý sử dụng vừa phải, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học để đạt hiệu quả tối ưu.