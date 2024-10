An thần ngủ ngon Tâm Bình cải thiện mất ngủ hiệu quả, an toàn

(VTC News) -

Cơ chế 3 nhóm tác động của An thần ngủ ngon Tâm Bình

Mất ngủ là vấn đề không chỉ người già mà người trẻ cũng gặp phải. Nhiều loại thuốc ngủ tuy hiệu quả nhanh nhưng lại tiềm ẩn tác dụng phụ, gây mệt mỏi khi thức dậy và nguy cơ lệ thuộc vào thuốc.

Ông Đặng Thế Quản, 71 tuổi, Ba Vì, Hà Nội chia sẻ: “Có đợt mấy đêm liền thức trắng, bác sĩ cho tôi dùng một loại thuốc ngủ. Uống vào tôi ngủ được ngay nhưng mê mệt, li bì, sáng dậy người rã rời. Bác sĩ cho dừng, nói rằng thuốc này dùng nhiều sẽ gây nghiện và mất trí nhớ”.

An thần ngủ ngon Tâm Bình là sản phẩm hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon có nguồn gốc thiên nhiên nên không gây tác dụng phụ hay bị lệ thuộc như thuốc Tây. Thành phần gồm các thảo dược quý như Tâm sen, Phục thần, Lạc tiên, Lá vông... kết hợp với 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài là Bình vôi và Nữ lang.

An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon mà không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc.

Sản phẩm có cơ chế 3 nhóm tác động:

- Dưỡng tâm an thần: Long nhãn, Phục thần, Táo nhân, Viễn chí, Tâm sen.

- Giảm lo âu, dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc: Lạc tiên, Lá vông, Bình vôi, Nữ lang.

- Bổ huyết, hành khí hoạt huyết: Đương quy, Xuyên khung, Cam thảo.

An thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ giúp dễ ngủ, ngủ ngon, giảm nhanh các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ hay mê, mà còn làm giảm căng thẳng, suy nhược thần kinh, giúp người bệnh có giấc ngủ tự nhiên, sảng khoái khi thức dậy.

Đánh giá tích cực của người dùng

An thần ngủ ngon Tâm Bình được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Nhiều người bị mất ngủ do căng thẳng, lo âu, suy nhược thần kinh đã có kết quả ngoài mong đợi khi dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Chị Vũ Kim Sa (Giám đốc một công ty cổ phần thương mại ở Hà Nội) chia sẻ: “Cứ khi nào công việc áp lực, stress là tôi lại bị mất ngủ. May sao biết đến An thần ngủ ngon Tâm Bình. Chỉ cần uống 2 viên vào buổi tối, lên giường nằm một lúc là vào giấc lúc nào không hay”.

Chị Sa không còn bị mất ngủ do căng thẳng, lo âu nhờ dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Nhiều trường hợp bị mất ngủ kinh niên cũng đã lấy lại giấc ngủ ngon sau thời gian ngắn dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Ông Đặng Thế Quản không giấu nổi niềm vui: “Bị mất ngủ gần 4 năm, tôi từng dùng lạc tiên, tâm sen hãm trà uống, rồi có dạo cứ nghe quảng cáo sản phẩm nào giúp ngủ ngon là mua về dùng nhưng không ăn thua. Phải đến khi dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình, tôi mới có được những đêm ngon giấc. Nhiều hôm tôi ngủ một mạch, nghe tiếng gà gáy, xe cộ đi ngoài đường tỉnh giấc mới biết trời đã sáng. Mừng nhất là sáng dậy người tỉnh táo, không bị mệt”.

Ông Ninh Công Quang (72 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình 1 tuần, tôi nằm một lát là ngủ được ngay. Sau 1 tháng, tôi ngủ được 7 – 8 tiếng mỗi đêm, ăn uống ngon miệng, đỡ chóng mặt, trí nhớ cải thiện. 8 năm rồi tôi mới lại ngủ ngon thế này”.

Thoát cảnh mất ngủ, sức khỏe ông Quang cải thiện, tinh thần phấn chấn.

An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm có giá 90.000 đồng/hộp 20 viên, dùng 10 ngày. Chi phí 9.000 đồng/ngày là mức hợp lý để sử dụng một sản phẩm chất lượng, không phải lo lắng về tác dụng phụ.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Liều dùng cho người lớn là 2 viên/lần, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1- 2 giờ. Dùng đều đặn sẽ cảm nhận được giấc ngủ cải thiện rõ rệt.

An thần ngủ ngon Tâm Bình đã được trao giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024. Để nhận những ưu đãi hấp dẫn về sản phẩm hoặc muốn được tư vấn về bệnh mất ngủ, vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước: 1800 28 28 85.