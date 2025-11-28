(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của táo đỏ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, táo đỏ khô, hay còn gọi là hồng táo, là loại quả được sấy khô từ táo đỏ tươi, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Táo đỏ khô được chế biến theo nhiều phương pháp để đa dạng bữa ăn hàng ngày như:

Ăn trực tiếp: Là món ăn vặt tiện lợi và bổ dưỡng.

Pha trà táo đỏ: Kết hợp với gừng hoặc hoa cúc để tạo ra loại trà tốt cho sức khỏe.

Nấu canh hoặc cháo: Làm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng cho món ăn.

Kết hợp với các loại hạt: Làm món snack hỗn hợp bổ dưỡng.

Các thành phần dinh dưỡng chính của táo đỏ khô bao gồm:

Chất xơ: Giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Vitamin C: Tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các tác nhân gây hại.

Chất chống oxy hóa: Hỗ trợ làm đẹp da, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Kali và canxi: Tăng cường sức khỏe cho tim mạch và xương khớp.

Ăn táo đỏ mỗi ngày có công dụng gì?

Táo đỏ khô là loại quả ăn ngon miệng và rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng tuyệt vời của táo đỏ khô nếu bạn ăn đúng cách:

- Tăng cường năng lượng: Sở hữu lượng đường tự nhiên nên ăn táo đỏ khô sẽ cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Đây là món ăn vặt lý tưởng cho những người thường xuyên vận động hoặc cần bổ sung năng lượng giữa buổi.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Táo đỏ có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa tình trạng táo bón, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh nhờ lượng chất xơ cao.

-Tăng cường miễn dịch: Táo đỏ có tính năng tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào Vitamin C, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm.

Táo đỏ rất tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách

Một số lưu ý khi ăn táo đỏ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BSNT. Lê Thanh Hằng, ThS.BSNT. Phạm Đức Thắng - Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng để đảm bảo sức khoẻ, khi ăn táo đỏ bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

- Có thể ăn táo đỏ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ăn táo đỏ vào buổi sáng giúp tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh trong khi đó việc ăn táo đỏ vào buổi tối giúp ngủ ngon, an thần.

- Dù táo đỏ tốt cho sức khỏe những loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái táo đỏ tươi và 3 trái táo đỏ khô là phù hợp.

- Táo đỏ có thể phản ứng với các loại thuốc chống trầm cảm, do đó những ai đang dùng loại thuốc này không nên ăn táo đỏ. Những ai đang dùng thuốc chống co giật như phenytoin, phenobarbital và carbamazepin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ. Bởi các chất có trong táo đỏ có thể tăng cường tác dụng của các loại thuốc này.

- Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn táo đỏ thường xuyên, nhất là loại sấy khô vì táo đỏ có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn.

- Người đang bị chướng bụng, đầy hơi, chảy máu cam, đau răng, mụn nhọt, mẩn ngứa cũng không nên ăn táo đỏ.