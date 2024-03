Nhóm thanh niên xông vào nhà đánh 2 mẹ con, cướp tài sản ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 người để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm này gồm: Đinh Thế (SN 2007), Đinh Thiêng (SN 2007), Đinh Văn Thăng (SN 2004, cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai); Đinh Run (SN 2006), Đinh Lý (SN 2004, cùng trú xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) và Đinh Ngoar (SN 2004, trú xã Ya Ma, huyện Kông Chro).

Nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà dân cướp tài sản. (Ảnh: Công an huyện Đak Pơ)

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/3, chị N.T.T (SN 1978, trú tại tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trình báo Công an huyện Đak Pơ về việc bị nhóm người cướp tài sản.

Theo chị T., khoảng 20h ngày 20/3, trong lúc chị T. và con là V. (SN 2011) đang ở nhà rẫy thuộc thôn 4 (xã An Thành, huyện Đak Pơ) thì bị nhóm khoảng 6 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy đến lục đồ đạc trong nhà.

Nhóm này dùng cây đánh hai mẹ con chị T. Sau đó, chúng dùng dao khống chế chị T. và cướp đi hai chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng.

Đến 26/3, lực lượng chức năng đã xác định 6 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nói trên.

Trước đó, ngày 27/1, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc trong quá trình lái xe máy đi trên đường Quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) bị nhóm thanh niên lạ mặt lái xe máy áp sát, dùng dao, kiếm khống chế, chiếm đoạt số tiền 250.000 đồng.

Đến ngày 29/1, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt 8 người liên quan, thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động; 7 kiếm, dao tự chế; 3 xe máy. Cơ quan Công an cũng xác định nhóm này do Lê Quang Quyền Linh và Đặng Duy Mạnh cầm đầu.

Chúng khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và TP Vinh với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng.